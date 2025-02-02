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«Автомобилист» обыграл «Ладу» и одержал десятую победу подряд в КХЛ

«Автомобилист» одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв тольяттинскую «Ладу».

Источник: ХК "Автомобилист"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл тольяттинскую «Ладу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). У «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Меркли (16-я минута), Стефан Да Коста (32), Алексей Бывальцев (54) и Джесси Блэкер (60). В составе хозяев отличились Данил Юртайкин (24) и Дмитрий Кугрышев (31).

«Автомобилист» одержал десятую победу подряд и с 68 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где потерпевшая шестое поражение подряд «Лада» (42 очка) занимает десятую позицию.

В следующем матче екатеринбургская команда 4 февраля на выезде сыграет с китайским «Куньлунем», а тольяттинцы в тот же день примут нижнекамский «Нефтехимик».

Лада
2:4
0:1, 2:1, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
2.02.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Николай Заварухин
Вратари
Александр Трушков
(Александр Трушков)
Владимир Галкин
1-й период
07:43
Данил Юртайкин
15:50
Ник Меркли
(Алексей Бывальцев)
16:36
Евгений Кашников
2-й период
23:21
Данил Юртайкин
(Архип Неколенко)
30:01
Дмитрий Кугрышев
(Александр Волков)
31:47
Стефан Да Коста
(Степан Хрипунов)
3-й период
42:47
Дмитрий Кугрышев
49:46
Максим Денежкин
53:32
Алексей Бывальцев
(Кирилл Воробьев, Степан Хрипунов)
58:13
Владимир Галкин
59:41
Джесси Блэкер
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь