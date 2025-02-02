«Автомобилист» обыграл «Ладу» и одержал десятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл тольяттинскую «Ладу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). У «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Меркли (16-я минута), Стефан Да Коста (32), Алексей Бывальцев (54) и Джесси Блэкер (60). В составе хозяев отличились Данил Юртайкин (24) и Дмитрий Кугрышев (31).
«Автомобилист» одержал десятую победу подряд и с 68 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где потерпевшая шестое поражение подряд «Лада» (42 очка) занимает десятую позицию.
В следующем матче екатеринбургская команда 4 февраля на выезде сыграет с китайским «Куньлунем», а тольяттинцы в тот же день примут нижнекамский «Нефтехимик».