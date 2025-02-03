ХК «Автомобилист» одержал десятую победу подряд

Это победа для команды из Екатеринбурга стала десятой подряд.
Счет в игре открыли хоккеисты «Автомобилиста», шайбу забил Ник Меркли. Хозяева отыграли в начале второго периода, а затем и вышли вперед. Но затем «шоферы» поразили ворота «Лады» три раза — шайбы забили Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев и Джесси Блэкер.
«Тяжёлый матч для нас. “Лада” бьётся за плей-офф. Быстрый хоккей был со стороны соперника, — сказал после матча главный тренер ХК “Автомобилист” Николай Заварухин. — Конечно же, третий период можно занести в актив себе. Хорошие голы забили — реализовали свои моменты. В конце поменяли звенья, это дало результат».
ХК «Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав в 50 матчах 68 очков. Следующую игру «шоферы» проведут 4 февраля, в Мытищах встретятся с «Куньлунь Ред Стар».
«МК-Урал» ранее писал, что в середине января хоккейный клуб «Автомобилист» продолжил череду побед, нанеся сокрушительное поражение «Салавату Юлаеву». Счет матча составил 4:1.
Точку в этой схватке поставил Александр Шаров, поразивший в конце матча пустые ворота. Для него это был первый гол в составе «Автомобилиста».