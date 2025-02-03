ХК «Автомобилист» одержал десятую победу подряд

«Тяжёлый матч для нас. “Лада” бьётся за плей-офф. Быстрый хоккей был со стороны соперника, — сказал после матча главный тренер ХК “Автомобилист” Николай Заварухин. — Конечно же, третий период можно занести в актив себе. Хорошие голы забили — реализовали свои моменты. В конце поменяли звенья, это дало результат».