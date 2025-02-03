Игорь Поваров возглавил ХК «Лада»

Игорь Сергеевич родился 20 февраля 1971 г. в Тольятти. Окончил Самарский экономический институт по специальности «Экономическое и социальное планирование». Имеет квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ и проходил дополнительное обучение по программе «Финансовый и спортивный менеджмент» (Москва).
Поваров имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта — с февраля 1997 года по апрель 2007 года являлся заместителем директора хоккейного клуба «Лада» по экономике и финансам, а с июля 2013 года по август 2018 года был финансовым директором футбольного клуба «Крылья Советов» и до марта 2020 года занимал должность директора фонда поддержки и развития футбола Самарской области. Кроме того, Игорь Сергеевич принимал активное участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Также Поваров работал в банковской сфере на различных руководящих должностях.
С апреля 2020 г. по январь 2025 г. Поваров являлся директором государственного автономного учреждения Самарской области «Арена» и под его руководством летом 2023 года ЛДС «Лада-Арена» в кратчайшие сроки была приведена к стандартам Континентальной хоккейной лиги.