Игорь Поваров возглавил ХК «Лада»

Поваров имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта — с февраля 1997 года по апрель 2007 года являлся заместителем директора хоккейного клуба «Лада» по экономике и финансам, а с июля 2013 года по август 2018 года был финансовым директором футбольного клуба «Крылья Советов» и до марта 2020 года занимал должность директора фонда поддержки и развития футбола Самарской области. Кроме того, Игорь Сергеевич принимал активное участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.