Олимпийский чемпион назвал Ротенберга главным стендап-комиком в хоккее

«Прочитал, что на Матче всех звезд помощниками тренеров будут стендап-комики. Вам нужен исключительно рейтинг? Хорошо. Тогда зовите Ротенберга! Настоящий стендап-комик у нас только один — главный тренер СКА. Каждая его пресс-конференция раздергивается на части», — заявил Кожевников.