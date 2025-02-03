«Салават Юлаев» дома победил «Металлург» впервые за четыре года

В составе хозяев площадки дубль оформил Шелдон Ремпал, по одной шайбе забросили Джош Ливо, Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин и Александр Хмелевски. У магнитогорцев отличились Никита Михайлис (дважды), Дмитрий Моисеев и Данила Юров.
Ранее в текущем сезоне «Салават» трижды проигрывал «сталеварам» в очных противостояниях. Уфимцы прервали серию из семи домашних поражений «Металлургу» в КХЛ — «юлаевцы» на своем льду обыграли соперника впервые с декабря 2020 года.
В следующем матче «Салават Юлаев» 6 февраля примет «Нефтехимик», а «Металлург» днем ранее на выезде сыграет с «Трактором».