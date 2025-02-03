«Салават Юлаев» дома победил «Металлург» впервые за четыре года

Ранее в текущем сезоне «Салават» трижды проигрывал «сталеварам» в очных противостояниях. Уфимцы прервали серию из семи домашних поражений «Металлургу» в КХЛ — «юлаевцы» на своем льду обыграли соперника впервые с декабря 2020 года.