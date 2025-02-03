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«Салават Юлаев» дома победил «Металлург» впервые за четыре года

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали волевую победу над «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 6:4 в пользу команды Виктора Козлова.

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В составе хозяев площадки дубль оформил Шелдон Ремпал, по одной шайбе забросили Джош Ливо, Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин и Александр Хмелевски. У магнитогорцев отличились Никита Михайлис (дважды), Дмитрий Моисеев и Данила Юров.

Ранее в текущем сезоне «Салават» трижды проигрывал «сталеварам» в очных противостояниях. Уфимцы прервали серию из семи домашних поражений «Металлургу» в КХЛ — «юлаевцы» на своем льду обыграли соперника впервые с декабря 2020 года.

В следующем матче «Салават Юлаев» 6 февраля примет «Нефтехимик», а «Металлург» днем ранее на выезде сыграет с «Трактором».

Салават Юлаев
6:4
2:1, 0:2, 4:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Андрей Разин
Вратари
Александр Самонов
Александр Смолин
1-й период
05:23
Командный штраф
06:10
Никита Михайлис
(Валерий Орехов, Игорь Гераськин)
12:33
Даниил Вовченко
14:06
Джош Ливо
(Динар Хафизуллин)
16:56
Шелдон Ремпал
(Михаил Науменков, Александр Хмелевский)
2-й период
21:39
Никита Михайлис
(Егор Яковлев, Трой Джозефс)
21:52
Дмитрий Моисеев
(Егор Коробкин)
25:47
Егор Сучков
3-й период
41:44
Данила Юров
(Александр Петунин)
42:17
Данил Алалыкин
(Александр Комаров)
42:50
Алексей Маклюков
44:26
Ярослав Цулыгин
(Нэйтан Тодд, Михаил Науменков)
46:16
Шелдон Ремпал
53:40
Алексей Маклюков
57:19
Александр Хмелевский
(Динар Хафизуллин, Джош Ливо)
59:32
Нэйтан Тодд
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Металлург Мг
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