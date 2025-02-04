«Сочи» хочет продлить контракт с бывшим хоккеистом «Спартака» Биттеном

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сочи» ведет переговоры о продлении контракта с бывшим нападающим «Спартака» канадцем Уиллом Биттеном. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора сочинского клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков.
«Сочи» забрал Биттена с драфта отказов, куда «Спартак» его выставил в декабре. В 14 матчах за новую команду 26-летний хоккеист набрал 9 очков (8 шайб + 1 передача). В 21 матче за «Спартак» он набрал 5 (1+4) очков.
«Права на Биттена остаются у нас, потому что он парень молодой. Сейчас идут переговоры о продлении его контракта, — сказал Бадюков. — Я не думаю, что у нас будут какие-то острые проблемы. Во многих моментах он нас устраивает, все зависит от того, с кем он будет играть. Будем смотреть дальше по ходу игр, еще два месяца чемпионата».
«У него есть положительные качества. С лета мы разговаривали с его агентом, он чисто канадский игрок по навыкам, таймингу, принятию решений, настоящий боец. Если правильно его использовать с правильными партнерами, он не испортит картину. Ниже своего уровня с хорошей школой он не падает», — добавил он.
Бадюков отметил, в чем может быть разница в требованиях к Биттену в сочинском клубе по сравнению со «Спартаком». «В “Спартаке” на него рассчитывали как на центрального нападающего, и именно в таком качестве он заходил в нашу лигу. В Национальной хоккейной лиге его также поначалу пробовали центральным, потом он перешел на фланг в более низшие звенья. Сейчас тренеры тоже пробуют его иногда на вбрасывания. Он может занять и позицию центрального, но у нас центральных нападающих очень много. Вообще центральные всегда сыграют с краю, а вот крайние не всегда могут сыграть в центре, и такой универсальный игрок всегда полезен», — пояснил он.
Бадюков рассказал о селекционных задачах «Сочи» на следующий сезон. «Нам нужны хорошо катающиеся, бросающие игроки высокого уровня. Во многих командах очень много зависит от лидеров, которые могут стабильно реализовывать моменты, имеют опыт. Не хватает нам в большинстве хладнокровия, хорошего броска. Все это приходит с опытом, у нас в основном молодые ребята, которые только начинают свой опыт в хоккее, и им еще многое предстоит осознать. Но чем больше лидеров у нас появятся, способных и умеющих это делать, не бояться брать игру на себя, тем, думаю, команда качественнее станет выглядеть», — отметил он.