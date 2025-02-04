«Сочи» хочет продлить контракт с бывшим хоккеистом «Спартака» Биттеном

Бадюков отметил, в чем может быть разница в требованиях к Биттену в сочинском клубе по сравнению со «Спартаком». «В “Спартаке” на него рассчитывали как на центрального нападающего, и именно в таком качестве он заходил в нашу лигу. В Национальной хоккейной лиге его также поначалу пробовали центральным, потом он перешел на фланг в более низшие звенья. Сейчас тренеры тоже пробуют его иногда на вбрасывания. Он может занять и позицию центрального, но у нас центральных нападающих очень много. Вообще центральные всегда сыграют с краю, а вот крайние не всегда могут сыграть в центре, и такой универсальный игрок всегда полезен», — пояснил он.