«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем

— Трудно сказать. В самой по себе ситуации с паузой в календаре нет ничего сверхъестественного. Не нужно искать в ней плюсы или минусы. Есть как есть, мы не выбираем календарь. Конечно, лучше играть, как по мне. Но, если предоставилось свободное время, мы принимаем ситуацию, постарались использовать её в свою пользу. Поработали хорошо, отдохнули. Надеюсь, что всё пойдёт в плюс.