Зубов утвержден на посту главного тренера «Лады»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Павел Зубов утвержден на посту главного тренера тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада», сообщается в Telegram-канале команды.
Контракт с 52-летним российским специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Зубов 15 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Олега Браташа. Под его руководством «Лада» сыграла 25 матчей и одержала восемь побед. Команда проиграла шесть последних встреч регулярного чемпионата КХЛ и располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка за 49 матчей.
В бытность игроком Зубов в составе «Лады» дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Также он играл за ЦСК ВВС (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Энергию» (Кемерово), «Нефтяник» (Альметьевск), «Металлург» (Жлобин, Белоруссия), «Зауралье» (Курган) и «Ермак» (Ангарск).
В качестве тренера Зубов работал в штабе жлобинского «Металлурга», ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса», а также возглавлял новосибирскую «Сибирь». По ходу прошлого сезона Зубов возглавил пермский «Молот», специалист привел команду к первому месту по итогам регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).