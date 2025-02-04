Зубов утвержден на посту главного тренера «Лады»

Зубов 15 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Олега Браташа. Под его руководством «Лада» сыграла 25 матчей и одержала восемь побед. Команда проиграла шесть последних встреч регулярного чемпионата КХЛ и располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка за 49 матчей.