Гол Шепелева в 100-м матче в КХЛ принес «Адмиралу» победу над «Барысом».

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Шэйн Принс (5-я минута), Даниил Гутик (14), Егор Петухов (28, буллит) и Александр Шепелев (65). В составе проигравших отличились Михаил Рахманов (29), Динмухамед Кайыржан (51) и Иван Николишин (54).