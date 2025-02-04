Гол Шепелева в 100-м матче в КХЛ принес «Адмиралу» победу над «Барысом».

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл в овертайме астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Шэйн Принс (5-я минута), Даниил Гутик (14), Егор Петухов (28, буллит) и Александр Шепелев (65). В составе проигравших отличились Михаил Рахманов (29), Динмухамед Кайыржан (51) и Иван Николишин (54).
Отметившийся также голевой передачей Петухов преодолел отметку в 100 очков в КХЛ (101; 65 голов, 36 передач). Для Шепелева эта встреча стала 100-й в лиге.
Дальневосточный клуб прервал серию из трех поражений и с 54 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками идет 12-м.
В следующем матче «Адмирал» 6 февраля примет хабаровский «Амур», астанинцы 13 февраля сыграют дома с петербургским СКА.
В другом матче дня новосибирская «Сибирь» обыграла на выезде «Амур» со счетом 5:1.