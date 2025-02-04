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Гол Шепелева в 100-м матче в КХЛ принес «Адмиралу» победу над «Барысом»

Гол Шепелева в 100-м матче в КХЛ принес «Адмиралу» победу над «Барысом».

Источник: https://vk.com/hcadmiral

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл в овертайме астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Шэйн Принс (5-я минута), Даниил Гутик (14), Егор Петухов (28, буллит) и Александр Шепелев (65). В составе проигравших отличились Михаил Рахманов (29), Динмухамед Кайыржан (51) и Иван Николишин (54).

Отметившийся также голевой передачей Петухов преодолел отметку в 100 очков в КХЛ (101; 65 голов, 36 передач). Для Шепелева эта встреча стала 100-й в лиге.

Дальневосточный клуб прервал серию из трех поражений и с 54 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками идет 12-м.

В следующем матче «Адмирал» 6 февраля примет хабаровский «Амур», астанинцы 13 февраля сыграют дома с петербургским СКА.

В другом матче дня новосибирская «Сибирь» обыграла на выезде «Амур» со счетом 5:1.

Адмирал
4:3
2:0, 1:1, 0:2
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 4909 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Андрей Мишуров
Никита Бояркин
1-й период
01:46
Бейбарыс Оразов
04:11
Шейн Принс
(Дмитрий Дерябин)
11:45
Иван Николишин
13:38
Даниил Гутик
(Егор Петухов, Степан Старков)
2-й период
20:32
Аркадий Шестаков
27:22
Егор Петухов
28:07
Михаил Рахманов
(Станислав Бочаров, Аслан Жусупбеков)
33:43
Егор Степанов
3-й период
47:16
Дмитрий Дерябин
50:11
Динмухамед Кайыржан
(Саян Данияр)
52:58
Шейн Принс
53:26
Иван Николишин
(Саян Данияр, Никита Сетдиков)
Овертайм
64:41
Александр Шепелев
(Даниил Гутик)
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Барыс
КХЛ: таблица и календарь