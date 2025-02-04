«Нефтехимик» нанёс «Ладе» седьмое поражение подряд

В середине второго периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Лады» Владислав Сёмин, попавший локтем в голову нападающему «Нефтехимика» Григорию Селезнёву. Моментально за товарища по команде вступился Илья Пастухов и подрался с Сёминым. По итогам видеопросмотра на Сёмина был наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы. Также оба хоккеиста получили по пять минут за драку. «Нефтехимик» реализовал это большинство. Голами в составе «Нефтехимика» отметились Андрей Белозёров, Райли Барбер, Григорий Селезнёв и Жан-Себастьен Ди. За хозяев голы забили Дмитрий Кугрышев, Никита Попугаев и Евгений Грошев.