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«Нефтехимик» нанёс «Ладе» седьмое поражение подряд

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В середине второго периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Лады» Владислав Сёмин, попавший локтем в голову нападающему «Нефтехимика» Григорию Селезнёву. Моментально за товарища по команде вступился Илья Пастухов и подрался с Сёминым. По итогам видеопросмотра на Сёмина был наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы. Также оба хоккеиста получили по пять минут за драку. «Нефтехимик» реализовал это большинство. Голами в составе «Нефтехимика» отметились Андрей Белозёров, Райли Барбер, Григорий Селезнёв и Жан-Себастьен Ди. За хозяев голы забили Дмитрий Кугрышев, Никита Попугаев и Евгений Грошев.

Лада
3:4
0:2, 1:1, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Олег Леонтьев
Вратари
Константин Волков
(Александр Трушков)
Филипп Долганов
1-й период
01:37
Андрей Белозеров
(Кирилл Капустин, Дмитрий Жукенов)
02:53
Егор Юзленко
06:51
Владислав Семин
06:51
Илья Пастухов
10:26
Жан-Себастьян Ди
(Артем Сериков, Райли Барбер)
14:54
Федор Крощинский
2-й период
23:02
Артем Сериков
32:01
Никита Попугаев
(Магомед Шараканов)
36:27
Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
3-й период
46:57
Дмитрий Кугрышев
(Александр Государев)
56:12
Жан-Себастьян Ди
(Кирилл Капустин, Федор Крощинский)
59:12
Рафаэль Бикмуллин
59:48
Евгений Грошев
(Андрей Алтыбармакян)
Статистика
7
Штрафное время
11
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Лада
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