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«Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» крупно переиграл на выезде петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, поразив в первом периоде ворота соперника шесть раз.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла во вторник на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 8:3 (6:1, 1:1, 1:1) в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Артем Галимов (7, 15 и 20-я минуты), еще по шайбе забросили Семен Терехов (7), Алексей Пустозеров (10), Никита Лямкин (17), Семен Кошелев (24) и Артур Бровкин (59). У хозяев дубль оформил Захар Бардаков (28 и 42), еще одна шайба на счету Валентина Зыкова (13).

СКА во второй раз в истории в КХЛ пропустил как минимум восемь шайб при главном тренере Романе Ротенберге и впервые — дома.

Галимов стал девятым игроком в истории КХЛ, который сумел оформить хет-трик в течение первого периода игры. Автором самого быстрого хет-трика с начала матча является Никлас Хагман («Йокерит») — 13:36. Кошелев забросил сотую шайбу в КХЛ.

СКА довел счет пропущенным шайбам в нынешнем сезоне до 161, ранее антирекордным показателем для петербуржцев были 150 пропущенных шайб за сезон. После победного матча с московским «Динамо» (4:3, в овертайме), где антирекорд был установлен, главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг заявил, что в следующем матче СКА пропустит ноль шайб, а также предложил одному из журналистов поспорить на то, что «СКА больше не пропустит до конца сезона». Первая шайба в матче с «Ак Барсом» залетела в ворота СКА уже на 25-й секунде.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, набрал 70 очков и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА прервал четырехматчевую победную серию и остается шестым в таблице Запада (65 очков).

СКА
3:8
1:6, 1:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артемий Плешков
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Тимур Билялов
1-й период
00:25
Семен Терехов
(Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин)
06:34
Артем Галимов
09:27
Алексей Пустозеров
(Семен Кошелев, Альберт Яруллин)
12:30
Валентин Зыков
(Захар Бардаков, Александр Никишин)
14:12
Артем Галимов
(Егор Коршков, Александр Барабанов)
16:52
Никита Лямкин
(Артем Галимов, Егор Коршков)
19:05
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
2-й период
23:45
Никита Евсеев
23:59
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
27:51
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Александр Никишин)
28:02
Степан Фальковский
3-й период
41:44
Захар Бардаков
(Александр Никишин, Иван Демидов)
48:29
Никита Зайцев
58:51
Артур Бровкин
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь