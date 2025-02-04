«Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ

СКА довел счет пропущенным шайбам в нынешнем сезоне до 161, ранее антирекордным показателем для петербуржцев были 150 пропущенных шайб за сезон. После победного матча с московским «Динамо» (4:3, в овертайме), где антирекорд был установлен, главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг заявил, что в следующем матче СКА пропустит ноль шайб, а также предложил одному из журналистов поспорить на то, что «СКА больше не пропустит до конца сезона». Первая шайба в матче с «Ак Барсом» залетела в ворота СКА уже на 25-й секунде.