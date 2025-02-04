«Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ

Встреча прошла во вторник на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 8:3 (6:1, 1:1, 1:1) в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Артем Галимов (7, 15 и 20-я минуты), еще по шайбе забросили Семен Терехов (7), Алексей Пустозеров (10), Никита Лямкин (17), Семен Кошелев (24) и Артур Бровкин (59). У хозяев дубль оформил Захар Бардаков (28 и 42), еще одна шайба на счету Валентина Зыкова (13).
СКА во второй раз в истории в КХЛ пропустил как минимум восемь шайб при главном тренере Романе Ротенберге и впервые — дома.
Галимов стал девятым игроком в истории КХЛ, который сумел оформить хет-трик в течение первого периода игры. Автором самого быстрого хет-трика с начала матча является Никлас Хагман («Йокерит») — 13:36. Кошелев забросил сотую шайбу в КХЛ.
СКА довел счет пропущенным шайбам в нынешнем сезоне до 161, ранее антирекордным показателем для петербуржцев были 150 пропущенных шайб за сезон. После победного матча с московским «Динамо» (4:3, в овертайме), где антирекорд был установлен, главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг заявил, что в следующем матче СКА пропустит ноль шайб, а также предложил одному из журналистов поспорить на то, что «СКА больше не пропустит до конца сезона». Первая шайба в матче с «Ак Барсом» залетела в ворота СКА уже на 25-й секунде.
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, набрал 70 очков и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА прервал четырехматчевую победную серию и остается шестым в таблице Запада (65 очков).