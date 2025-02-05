«Ак Барс» уничтожил СКА в Петербурге, в Минске случился курьёз сезона. Итоги дня в КХЛ

Таким образом, команда Вадима Епанчинцева продлила серию с набранными очками до 10 матчей. Последний раз «Сибирь» уступала в основное время ещё 8 января 2025 года, когда на выезде всухую проиграла «Торпедо» (0:2). С тех пор команда из Новосибирска одержала пять побед и потерпела пять поражений в дополнительное время. В следующей встрече 11 февраля «Сибирь» на домашнем льду примет «Ладу».