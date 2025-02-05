«Ак Барс» уничтожил СКА в Петербурге, в Минске случился курьёз сезона. Итоги дня в КХЛ

4 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять встреч. Коротко подводим итоги матчей.
«Сибирь» набрала очки в 10-м матче подряд, крупно победив в гостях «Амур»
В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
На 36-й секунде первого периода Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких открыл счёт во встрече.
В начале второго периода Владислав Кара с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Тейлор Бек с передач Брендана Лайпсика и Егора Аланова вывел «Сибирь» вперёд.
На второй минуте третьего периода Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. На пятой минуте периода Брендан Лайпсик с передач Тимура Ахиярова и Энди Андреоффа упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Никита Коротков с передач Антона Берлёва и Егора Аланова довёл счёт до крупного.
Таким образом, команда Вадима Епанчинцева продлила серию с набранными очками до 10 матчей. Последний раз «Сибирь» уступала в основное время ещё 8 января 2025 года, когда на выезде всухую проиграла «Торпедо» (0:2). С тех пор команда из Новосибирска одержала пять побед и потерпела пять поражений в дополнительное время. В следующей встрече 11 февраля «Сибирь» на домашнем льду примет «Ладу».
«Барыс» на выезде отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме
Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На пятой минуте первого периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Дерябина открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Даниил Гутик с передач Егора Петухова и Степана Старкова удвоил преимущество хозяев.
На восьмой минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 3:0, реализовав буллит. Менее чем через минуту Михаил Рахманов с передач Станислава Бочарова и Аслана Жусупбекова забросил первую шайбу «Барыса» в матче.
На 11-й минуте третьего периода Динмухамед Кайыржан сократил отставание «Барыса» до минимума. На 14-й минуте периода Иван Николишин с передач Никиты Сетдикова и Саяна Данияра сделал счёт 3:3.
В овертайме Александр Шепелев принёс хозяевам победу. Несмотря на то что «Адмирал» упустил преимущество в три шайбы, команде Леонида Тамбиева всё-таки удалось добыть победу и прервать трёхматчевую серию поражений.
«Нефтехимик» нанёс «Ладе» седьмое поражение подряд
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В середине второго периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Лады» Владислав Сёмин, попавший локтем в голову нападающему «Нефтехимика» Григорию Селезнёву. Моментально за товарища по команде вступился Илья Пастухов и подрался с Сёминым. По итогам видеопросмотра на Сёмина был наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы. Также оба хоккеиста получили по пять минут за драку. «Нефтехимик» реализовал это большинство.
Голами в составе «Нефтехимика» отметились Андрей Белозёров, Райли Барбер, Григорий Селезнёв и Жан-Себастьен Ди. За хозяев голы забили Дмитрий Кугрышев, Никита Попугаев и Евгений Грошев.
Серия поражений «Лады» теперь насчитывает семь встреч. Последний раз команда Павла Зубова одерживала победу ещё 14 января 2025 года, когда со счётом 6:4 ей было переиграно минское «Динамо». Примечательно, что в день матча с «Нефтехимиком» руководство тольяттинского клуба утвердило Зубова на посту главного тренера, лишив его приставки «исполняющий обязанности».
«Спартак» обыграл лидера КХЛ «Локомотив» в матче с девятью голами, Жамнов побил рекорд Ржиги
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:4.
После второго периода счёт в матче был 2:1 в пользу «Спартака». В третьем периоде команды забросили ещё пять шайб на двоих. Отметим, что «Локомотив» получил пять малых штрафов, а «Спартак» лишь один — за полторы минуты до конца третьего периода.
Голами в составе красно-белых отметились Адам Ружичка, Егор Савиков, Даниил Орлов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин. За «Локомотив» шайбы забросили Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Берёзкин и Андрей Сергеев, забивший гол на последней секунде матча.
Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов одержал 76-ю победу со «Спартаком» и побил клубный рекорд в КХЛ, принадлежавший Милошу Ржиге (75).
«Торпедо» в упорном домашнем матче обыграло «Витязь» по буллитам
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Витязем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.
На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Витязя» Иван Воробьёв. В середине второго периода нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов сравнял счёт с передач Китона Томпсона и Кирилла Стеклова.
Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме «Торпедо» не сумело реализовать двойной малый штраф хоккеиста «Витязя». По буллитам победу одержали нижегородские хоккеисты. Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.
Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и одержало волевую победу в матче с «Сочи», защитник хозяев забил гол в свои ворота
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали хозяева со счётом 5:3.
Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Сочи». Одну из шайб в свои ворота забросил защитник «Динамо» Роб Хэмилтон.
Во втором периоде минчане размочили счёт усилиями Виталия Пинчука. В третьем периоде хозяева переломили ход матча и забросили четыре шайбы подряд — отличились Вадим Шипачёв, Хэмилтон (только теперь уже в чужие ворота), Ксавье Уэлле и Вадим Мороз.
Таким образом, минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло «Сочи». В первой личной встрече сезона сочинцы победили со счётом 3:2.
«Ак Барс» разгромил СКА, забросив восемь шайб. Галимов оформил хет-трик в первом периоде
В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 8:3.
Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте встречи. Первый период завершился со счётом 6:1 в пользу «Ак Барса». Главным героем этого отрезка матча стал нападающий казанского клуба Артём Галимов, оформивший хет-трик к 19-й минуте.
Всего голами в составе «Ак Барса» отметились Галимов (3), Семён Терехов, Алексей Пустозёров, Никита Лямкин и Семён Кошелев. За СКА дублем отметился Захар Бардаков, ещё одну шайбу забросил Валентин Зыков.
Напомним, что после предыдущего матча с московским «Динамо» (4:3 ОТ) главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обновление клубного антирекорда по количеству пропущенных петербуржцами шайб за сезон, резко переведя тему в историческую плоскость.
Шайба Голышева в овертайме принесла победу «Автомобилисту» в матче с «Куньлунем»
В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Автомобилистом». Победу в овертайме одержали гости — 2:1.
На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова. В начале третьего периода Кайл Ро с передачи Яна Дрозга сравнял счёт. Команды не смогли выявить победителя в основное время. Победу «Автомобилисту» голом в большинстве в дополнительное время принёс точный бросок Анатолия Голышева с передачи Стефана Да Косты.
Таким образом, «Автомобилист» одержал 11-ю победу кряду. Последний раз команда Николая Заварухина терпела поражение ещё 5 января 2025 года, когда на выезде уступила «Трактору» (0:2).
ЦСКА в тяжёлом матче одержал победу над «Авангардом» по буллитам
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.
На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов, которому ассистировали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. ЦСКА удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол в большинстве забил Никита Нестеров с передач Павла Карнаухова и Максима Мамина.
В конце третьего периода омичи получили шанс на игру в формате «5 на 3», но не смогли реализовать большинство. Большой штраф за удар клюшкой получил защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Овертайм также завершился без голов, а по буллитам победу одержали армейцы.
Егор Торишный