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Ротенберг сделал 14-ю вратарскую замену в этом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8) произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Успех принесло только одно изменение. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.

Все матчи сезона-2024/25, в которых Ротенберг менял вратарей

Источник: Спорт-Экспресс
СКА
3:8
1:6, 1:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22476 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артемий Плешков
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Тимур Билялов
1-й период
00:25
Семен Терехов
(Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин)
06:34
Артем Галимов
09:27
Алексей Пустозеров
(Семен Кошелев, Альберт Яруллин)
12:30
Валентин Зыков
(Александр Никишин, Захар Бардаков)
14:12
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Егор Коршков)
16:52
Никита Лямкин
(Егор Коршков, Артем Галимов)
19:05
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
2-й период
23:45
Никита Евсеев
23:59
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
27:51
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Александр Никишин)
28:02
Степан Фальковский
3-й период
41:44
Захар Бардаков
(Александр Никишин, Иван Демидов)
48:29
Никита Зайцев
58:51
Артур Бровкин
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Ак Барс
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