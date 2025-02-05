Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА третий раз при Ротенберге проиграл в домашнем матче с разницей в 5 шайб

Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы с командой Романа Ротенберга.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 4 февраля, «Ак Барс» выиграл у санкт-петербургской команды со счетом 8:3.

До казанской команды добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.

Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.

Самые крупные поражения СКА в КХЛ

Источник: Спорт-Экспресс
СКА
3:8
1:6, 1:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22476 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артемий Плешков
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Тимур Билялов
1-й период
00:25
Семен Терехов
(Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин)
06:34
Артем Галимов
09:27
Алексей Пустозеров
(Семен Кошелев, Альберт Яруллин)
12:30
Валентин Зыков
(Александр Никишин, Захар Бардаков)
14:12
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Егор Коршков)
16:52
Никита Лямкин
(Егор Коршков, Артем Галимов)
19:05
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
2-й период
23:45
Никита Евсеев
23:59
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
27:51
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Александр Никишин)
28:02
Степан Фальковский
3-й период
41:44
Захар Бардаков
(Александр Никишин, Иван Демидов)
48:29
Никита Зайцев
58:51
Артур Бровкин
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь