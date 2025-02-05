Отца с ребёнком задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку

В первом периоде нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оформил хет-трик, после чего ребёнок кинул кепку на лёд. В регламенте КХЛ официально разрешено бросать кепки на лёд после хет-трика хоккеиста. Несмотря на это, отца с ребёнком задержали и доставили в отдел полиции, где продержали более двух часов. Полицейские ссылались на то, что, несмотря на регламент КХЛ, в Административном кодексе прописано, что бросать посторонние предметы на лёд нельзя.