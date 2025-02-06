Ледовая обстановка: разгром СКА и угасшая интрига в борьбе за плей-офф

Очередное разгромное поражение СКА, «Ак Барс» становится фаворитом чемпионата, а нападающий «Салавата» Ливо приближается к рекорду Мозякина по голам за сезон. Также стоит отметить, что практически все участники плей-офф уже определились. Наличие ярких аутсайдеров — одна из главных характеристик текущего сезона. Подробнее — в материале «Известий».
Качели от СКА
Перед матчами СКА все уже привыкли к тому, что стоит ждать яркого хоккея — армейцы никогда не играют от обороны и ищут счастья в чужой зоне. Порой это приводит к таким провалам, который произошел в матче против «Ак Барса»: казанцы уже в первом периоде растерзали оборону соперника и забросили шесть шайб, а всего отличились восемь раз. СКА не раз в нынешнем сезоне отыгрывал преимущество и в две, и в три шайбы, но −5 выглядели чересчур ужасающе. Главным предводителем камбэка стал Захар Бардаков, который сначала продавил Алексея Марченко и забросил вторую шайбу СКА в матче, а в начале третьего периода сократил отставание до четырех шайб.
Возможно, СКА и удалось бы подобраться ближе, но соперник грамотно сыграл в оставшееся время, а в нескольких моментах гостей спас вратарь Тимур Билялов. «Ак Барс» провел чуть ли не идеальный матч, а вот тренерскому штабу СКА есть над чем призадуматься в преддверии решающей стадии чемпионата. Больше армейцев (161) в КХЛ пропустили только четыре команды, не попадающие в плей-офф: «Куньлунь», «Сочи», «Амур» и «Барыс». Смотреть на игру СКА всегда весело, но с такими провалами в обороне команду ждет быстрое окончание сезона.
«Ак Барс» — фаворит?
«Ак Барс» одержал яркую победу в Санкт-Петербурге, забросив восемь шайб в ворота СКА. Не стоит придавать огромное значение результату для казанцев — оборона у армейцев в первом периоде просто отсутствовала, оставляя свободные зоны и позволяя сопернику творить всё что хочется. В плей-офф никто из соперников «Ак Барса» так играть не будет, нужно это понимать. Все потенциальные соперники по первому раунду — команды со строгой игрой в обороне, будь то «Адмирал», «Сибирь» или «Авангард» с «Магниткой».
Стратегия активного хоккея, которую пытается привить команде Анвар Гатиятулин, в последнее время проявляется всё ярче. «Ак Барс» при этом грамотно меняет свой хоккей по ходу матча — это было заметно и в Санкт-Петербурге, когда в нужный момент казанцы стали играть аккуратнее. А ведь под давлением СКА, который летит отыгрываться, в этом сезоне выдерживал не каждый соперник.
Учитывая всё перечисленное, а также тандем вратарей высокого уровня, можно дать оптимистичный прогноз. Но несколько моментов все-таки настораживают. Естественно, главный фактор — соперники. И тут речь даже не про первый раунд: конкурентов по конференции «Ак Барс» регулярно обыгрывает. А вот в случае прохода дальше казанцев ждет соперник из Западной конференции. Напомним, что «Ак Барс» проиграл по два матча в регулярке минскому «Динамо», «Северстали», «Локомотиву».
Интриги больше нет?
Последние сезоны КХЛ подарили жаркую борьбу за места в плей-офф. Концовки чемпионатов, особенно в Восточной конференции, складывались очень запутанно. Места в восьмерке окончательно распределялись только в последних турах, а разрыв между командами оставался минимальным. Нынешний сезон вряд ли преподнесет аналогичные разборки. Предсказать итоговые топ-8 в каждой конференции возможно уже в начале февраля.
На «Востоке» всё идет к тому, что седьмое-восьмое места поделят «Адмирал» и «Сибирь». Отставание «Нефтехимика» и «Лады» не такое значительное, но обе команды теряют очки, в том числе против прямых конкурентов. Положение тольяттинцев также осложняют внутренний беспорядок, туманное будущее и травмы ряда игроков. Пожалуй, в борьбе за плей-офф волжане поставили точку, когда обменяли основного вратаря Владислава Подъяпольского в московское «Динамо». Нижнекамцы с Олегом Леонтьевым приучили к чудесам в прошлые сезоны, но сейчас, когда «Сибирь» и «Адмирал» заиграли стабильнее, «Нефтехимик» закономерно выпал из восьмерки.
На «Западе» расклад сил более статичен. С тех пор, как «Северсталь» возглавил Андрей Козырев, череповчане поднялись в верхнюю группу, оставив в грустном прошлом борьбу с «Витязем» и другими аутсайдерами за плей-офф. «Торпедо» очень нестабильно в декабре-январе, но потенциал команды Игоря Ларионова располагает к более высоким результатам. В самый важный момент сезона нижегородцы должны прибавить. «Куньлуню» остается только рассчитывать, что кризис «Торпедо» затянется. Подвинуть минчан «драконам» точно не по силам.
Канадец — лучший бомбардир
Пока в НХЛ российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин гонится за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов (894), в КХЛ всё наоборот. Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пытается побить рекорд россиянина Сергея Мозякина по числу голов в одном регулярном чемпионате (48) и приближается к этому с каждым матчем.
Как и в случае с Овечкиным, масштабная погоня не обошлась без травмы. Погоню Ливо прервало сотрясение мозга, полученное 27 января в матче против «Ак Барса» (3:4 ОТ). Восстановление прошло быстрее, чем ожидалось. Перед матчем с «Металлургом» генеральный директор уфимцев Ринат Баширов заявил, что форвард сыграет и с «Магниткой», и, скорее всего, в Матче всех звезд 8 февраля. В итоге канадец пропустил только одну игру — с «Авангардом» (4:2).
Гол в ворота «Магнитки» стал 40-м для Ливо в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. До него так много забивали только три хоккеиста — Дмитрий Яшкин (40 голов, сезон-2022/23), Рид Буше (44, сезон-2023/24) и, собственно, Сергей Мозякин (48, сезон-2016/17).
Артур Хайруллин, Михаил Скрыль