Ледовая обстановка: разгром СКА и угасшая интрига в борьбе за плей-офф

Перед матчами СКА все уже привыкли к тому, что стоит ждать яркого хоккея — армейцы никогда не играют от обороны и ищут счастья в чужой зоне. Порой это приводит к таким провалам, который произошел в матче против «Ак Барса»: казанцы уже в первом периоде растерзали оборону соперника и забросили шесть шайб, а всего отличились восемь раз. СКА не раз в нынешнем сезоне отыгрывал преимущество и в две, и в три шайбы, но −5 выглядели чересчур ужасающе. Главным предводителем камбэка стал Захар Бардаков, который сначала продавил Алексея Марченко и забросил вторую шайбу СКА в матче, а в начале третьего периода сократил отставание до четырех шайб.