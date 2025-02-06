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«Адмирал» в пятый раз в сезоне обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Амуром».

Источник: Чемпионат.com

Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 38-й минуте нападающий «Адмирала» Шейн Принс забил первый гол в матче с передач Либора Шулака и Аркадия Шестакова. «Амуру» удалось спастись от поражения в основное время благодаря голу в большинстве на 55-й минуте Алекса Гальченюка, которому ассистировали Владислав Барулин и Иван Мищенко. В дополнительное время победу одержали хозяева. Победная шайба на счету Степана Старкова.

Адмирал
2:1
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5336 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вратари
Илья Коновалов
Дамир Шаймарданов
(Мэтт Джурасик, Дамир Шаймарданов)
1-й период
00:28
Олег Ли
05:57
Виктор Балдаев
13:01
Девин Броссо
13:10
Джек Родуолд
14:20
Алекс Гальченюк
(Иван Мищенко, Владислав Барулин)
16:41
Джек Родуолд
17:57
Шейн Принс
(Либор Шулак, Аркадий Шестаков)
Овертайм
60:55
Степан Старков
(Георгий Солянников)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Амур
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