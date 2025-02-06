«Адмирал» в пятый раз в сезоне обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 38-й минуте нападающий «Адмирала» Шейн Принс забил первый гол в матче с передач Либора Шулака и Аркадия Шестакова. «Амуру» удалось спастись от поражения в основное время благодаря голу в большинстве на 55-й минуте Алекса Гальченюка, которому ассистировали Владислав Барулин и Иван Мищенко. В дополнительное время победу одержали хозяева. Победная шайба на счету Степана Старкова.