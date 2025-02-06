В КХЛ отреагировали на высказывание Андрея Разина про судей лиги

«Лига не комментирует личные суждения и высказывания. Что касается неудовлетворённости теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.