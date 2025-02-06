«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Данил Алалыкин (2-я минута), Шелдон Ремпал (16), Александр Хмелевский (48) и Нэйтан Тодд (57). В составе гостей отличился Лука Профака (34).
Тодд набирает очки на протяжении девяти матчей подряд (11; 2+9), отметившийся голевой передачей Джошуа Ливо — на протяжении восьми встреч (16; 12+4).
Уфимцы, набрав 71 очко, занимают третье место в таблице Восточной конференции, где «Нефтехимик» с 45 баллами идет девятым.
В следующем матче «Салават Юлаев» 11 февраля сыграет на выезде с пекинским «Куньлунем», нижнекамцы в тот же день встретятся на выезде с «Сочи».