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«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Данил Алалыкин (2-я минута), Шелдон Ремпал (16), Александр Хмелевский (48) и Нэйтан Тодд (57). В составе гостей отличился Лука Профака (34).

Тодд набирает очки на протяжении девяти матчей подряд (11; 2+9), отметившийся голевой передачей Джошуа Ливо — на протяжении восьми встреч (16; 12+4).

Уфимцы, набрав 71 очко, занимают третье место в таблице Восточной конференции, где «Нефтехимик» с 45 баллами идет девятым.

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 февраля сыграет на выезде с пекинским «Куньлунем», нижнекамцы в тот же день встретятся на выезде с «Сочи».

Салават Юлаев
4:1
4:1, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8488 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Олег Леонтьев
Вратари
Александр Самонов
Игорь Бобков
(Ярослав Озолин, Ярослав Озолин)
1-й период
01:24
Данил Алалыкин
(Артем Набиев)
03:17
Федор Крощинский
04:38
Ярослав Цулыгин
07:45
Александр Хмелевский
(Михаил Науменков, Шелдон Ремпал)
10:59
Евгений Митякин
13:08
Лука Профака
(Булат Шафигуллин, Герман Точилкин)
14:03
Владислав Леонтьев
15:24
Шелдон Ремпал
(Джош Ливо, Динар Хафизуллин)
16:41
Нэйтан Тодд
19:17
Александр Комаров
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь