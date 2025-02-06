«Авангард» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У победителей дубль оформил Дамир Шарипзянов (39-я и 48-я минуты). Гол хозяев на счету Рафаэля Бикмуллина (26).
«Авангард» набрал 60 очков и идет шестым в таблице Восточной конференции, где «Лада» (42 очка), потерпевшая восьмое поражение подряд, занимает 10-ю позицию.
В следующем матче омская команда 11 февраля на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом», тольяттинцы в тот же день нанесут визит новосибирской «Сибири».