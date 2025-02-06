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«Авангард» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

«Авангард» обыграл «Ладу» в матче КХЛ благодаря дублю Шарипзянова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У победителей дубль оформил Дамир Шарипзянов (39-я и 48-я минуты). Гол хозяев на счету Рафаэля Бикмуллина (26).

«Авангард» набрал 60 очков и идет шестым в таблице Восточной конференции, где «Лада» (42 очка), потерпевшая восьмое поражение подряд, занимает 10-ю позицию.

В следующем матче омская команда 11 февраля на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом», тольяттинцы в тот же день нанесут визит новосибирской «Сибири».

Лада
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5237 зрителей
Главные тренеры
Павел Зубов
Ги Буше
Вратари
Александр Трушков
(Александр Трушков, Александр Трушков)
Михаил Бердин
1-й период
12:27
Архип Неколенко
17:28
Владислав Семин
2-й период
25:54
Рафаэль Бикмуллин
(Артем Манукян, Энтони Камара)
32:59
Алексей Соловьев
38:14
Дамир Шарипзянов
(Райан Спунер, Райан Меркли)
3-й период
42:06
Марк Верба
47:34
Дамир Шарипзянов
(Райан Спунер, Игорь Мартынов)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Авангард
КХЛ: таблица и календарь