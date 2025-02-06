«Авангард» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в четверг в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У победителей дубль оформил Дамир Шарипзянов (39-я и 48-я минуты). Гол хозяев на счету Рафаэля Бикмуллина (26).