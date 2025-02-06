Кагарлицкий в 800-м матче в КХЛ принес «Торпедо» победу над «Спартаком»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 2:2 (0:0, 2:1, 0:1). В составе хозяев отличились Кирилл Воронин (39-я минута) и Никита Тертышный (52). У гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (29-я минута) и Павел Порядин (35). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии буллитов победу «Торпедо» принес точный бросок Дмитрия Кагарлицкого, для которого этот матч стал 800-м в КХЛ. Его партнер по команде форвард Никита Шавин провел 100-ю игру в лиге.
Нижегородцы, набрав 58 очков, идут восьмыми в таблице Западной конференции, где «Спартак» с 68 баллами располагается на второй строчке.
В следующем матче «Торпедо» 11 февраля встретится на выезде с казанским «Ак Барсом», «красно-белые» 13 февраля сыграют в гостях с московским «Динамо».