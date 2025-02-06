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Кагарлицкий в 800-м матче в КХЛ принес «Торпедо» победу над «Спартаком»

«Торпедо» победило «Спартак» благодаря буллиту Кагарлицкого в его юбилейной игре.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 2:2 (0:0, 2:1, 0:1). В составе хозяев отличились Кирилл Воронин (39-я минута) и Никита Тертышный (52). У гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (29-я минута) и Павел Порядин (35). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии буллитов победу «Торпедо» принес точный бросок Дмитрия Кагарлицкого, для которого этот матч стал 800-м в КХЛ. Его партнер по команде форвард Никита Шавин провел 100-ю игру в лиге.

Нижегородцы, набрав 58 очков, идут восьмыми в таблице Западной конференции, где «Спартак» с 68 баллами располагается на второй строчке.

В следующем матче «Торпедо» 11 февраля встретится на выезде с казанским «Ак Барсом», «красно-белые» 13 февраля сыграют в гостях с московским «Динамо».

Торпедо
3:2
0:0, 1:2, 1:0, 0:0
Б
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Кульбаков
Артем Загидулин
2-й период
20:12
Андрей Локтионов
27:58
Иван Кульбаков
28:32
Дмитрий Вишневский
(Николай Голдобин, Андрей Локтионов)
28:38
Ансель Галимов
34:25
Павел Порядин
(Николай Голдобин, Иван Морозов)
35:14
Александр Беляев
38:22
Кирилл Воронин
(Андрей Белевич)
3-й период
44:30
Егор Виноградов
51:44
Никита Тертышный
(Егор Виноградов, Маркус Филлипс)
55:59
Николай Голдобин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дмитрий Кагарлицкий
(Торпедо)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Спартак
КХЛ: таблица и календарь