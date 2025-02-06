Кагарлицкий в 800-м матче в КХЛ принес «Торпедо» победу над «Спартаком»

Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 2:2 (0:0, 2:1, 0:1). В составе хозяев отличились Кирилл Воронин (39-я минута) и Никита Тертышный (52). У гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (29-я минута) и Павел Порядин (35). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии буллитов победу «Торпедо» принес точный бросок Дмитрия Кагарлицкого, для которого этот матч стал 800-м в КХЛ. Его партнер по команде форвард Никита Шавин провел 100-ю игру в лиге.