СКА в восьмой раз подряд обыграл «Витязь» в КХЛ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу команды Романа Ротенберга, в составе которой шайбы забросили Николай Поляков (6-я минута), Павел Дедунов (22) и Михаил Григоренко (33, 42). У «Витязя» отличились Матвей Заседа (34) и Владислав Цицюра (59).
Нападающий хозяев Сергей Калинин провел 700-й матч в КХЛ. Эта победа стала для СКА восьмой подряд в противостоянии с подмосковным клубом.
Петербуржцы, набрав 67 очков, занимают шестое место в таблице Западной конференции, где проигравший пятый раз подряд «Витязь» с 44 баллами идет на предпоследней, 10-й строчке.
В следующем матче СКА 11 февраля сыграет в гостях с московским «Динамо», подмосковная команда в тот же день встретится на выезде с ЦСКА.
В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл дома екатеринбургский «Автомобилист» (4:1).