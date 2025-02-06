Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА в восьмой раз подряд обыграл «Витязь» в КХЛ

СКА Ротенберга в гостях победил «Витязь» в матче КХЛ со счетом 4:2.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу команды Романа Ротенберга, в составе которой шайбы забросили Николай Поляков (6-я минута), Павел Дедунов (22) и Михаил Григоренко (33, 42). У «Витязя» отличились Матвей Заседа (34) и Владислав Цицюра (59).

Нападающий хозяев Сергей Калинин провел 700-й матч в КХЛ. Эта победа стала для СКА восьмой подряд в противостоянии с подмосковным клубом.

Петербуржцы, набрав 67 очков, занимают шестое место в таблице Западной конференции, где проигравший пятый раз подряд «Витязь» с 44 баллами идет на предпоследней, 10-й строчке.

В следующем матче СКА 11 февраля сыграет в гостях с московским «Динамо», подмосковная команда в тот же день встретится на выезде с ЦСКА.

В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл дома екатеринбургский «Автомобилист» (4:1).

Витязь
2:4
0:1, 1:2, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 3327 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Роман Ротенберг
Вратари
Максим Дорожко
Павел Мойсевич
1-й период
05:48
Николай Поляков
(Иван Демидов, Михаил Воробьев)
08:56
Данила Галенюк
2-й период
21:53
Павел Дедунов
(Сергей Андронов)
24:18
Руслан Педан
25:49
Командный штраф
32:50
Михаил Григоренко
(Илья Карпухин, Владимир Алистров)
33:36
Матвей Заседа
(Владислав Валенцов, Андрей Чивилев)
37:24
Руслан Педан
3-й период
41:37
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров, Артем Земченок)
53:16
Командный штраф
56:26
Артем Земченок
58:58
Владислав Цицюра
(Иван Воробьев)
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
СКА
КХЛ: таблица и календарь