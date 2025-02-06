«Северсталь» после победы над «Спартаком» обыграла в КХЛ ЦСКА

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Руслан Абросимов (3-я минута), Николай Чебыкин (6), Данил Аймурзин (27) и Михаил Котляревский (53). В составе армейцев шайбы забросили Максим Мамин (31), Кристиан Ярош (44) и Прохор Полтапов (54).