«Северсталь» после победы над «Спартаком» обыграла в КХЛ ЦСКА

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Руслан Абросимов (3-я минута), Николай Чебыкин (6), Данил Аймурзин (27) и Михаил Котляревский (53). В составе армейцев шайбы забросили Максим Мамин (31), Кристиан Ярош (44) и Прохор Полтапов (54).
В предыдущем матче «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счетом 8:6. В противостоянии с ЦСКА эта победа стала для череповчан третьей в сезоне при одном поражении.
«Северсталь», набрав 69 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции, где столичный клуб с 68 баллами идет пятым.
В следующем матче череповчане 14 февраля сыграют в гостях с уже вышедшим в плей-офф ярославским «Локомотивом», а ЦСКА 11 февраля примет подмосковный «Витязь».