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«Северсталь» после победы над «Спартаком» обыграла в КХЛ ЦСКА

«Северсталь» в гостях победила ЦСКА в матче КХЛ со счетом 4:3.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Руслан Абросимов (3-я минута), Николай Чебыкин (6), Данил Аймурзин (27) и Михаил Котляревский (53). В составе армейцев шайбы забросили Максим Мамин (31), Кристиан Ярош (44) и Прохор Полтапов (54).

В предыдущем матче «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счетом 8:6. В противостоянии с ЦСКА эта победа стала для череповчан третьей в сезоне при одном поражении.

«Северсталь», набрав 69 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции, где столичный клуб с 68 баллами идет пятым.

В следующем матче череповчане 14 февраля сыграют в гостях с уже вышедшим в плей-офф ярославским «Локомотивом», а ЦСКА 11 февраля примет подмосковный «Витязь».

ЦСКА
3:4
0:2, 1:1, 2:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7997 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Андрей Козырев
Вратари
Павел Хомченко
(Дмитрий Гамзин, Дмитрий Гамзин)
Александр Самойлов
1-й период
01:20
Денис Гурьянов
02:58
Руслан Абросимов
(Алексей Кручинин, Янни Калдис)
05:45
Николай Чебыкин
(Михаил Ильин, Артем Щучинов)
12:55
Михаил Котляревский
17:49
Тимур Муханов
2-й период
26:57
Данил Аймурзин
(Михаил Котляревский, Марк Барберио)
30:27
Максим Мамин
(Никита Нестеров)
3-й период
43:08
Кристиан Ярош
(Максим Мамин, Павел Карнаухов)
52:57
Михаил Котляревский
53:58
Прохор Полтапов
(Кирилл Долженков, Никита Седов)
Статистика
5
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь