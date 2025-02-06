Роман Ротенберг вновь оговорился, произнося фамилию футболиста

«На каждой пресс-конференции я стараюсь уважаемым журналистам объяснить, что игра в обороне в хоккее, как и в футболе, — это командная игра. В футболе могу пример вам привести: даже такие звездные игроки, как Эмбаппе в “Реале”, должны отрабатывать в обороне, хотя, возможно, в атаке он один из лучших в мире», — сказал Ротенберг.