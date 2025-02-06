Роман Ротенберг вновь оговорился, произнося фамилию футболиста

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице «ВКонтакте» хоккейного клуба «Витязь», допустил ошибку в попытке произнести фамилию футболиста, назвав Килиана Мбаппе — Эмбаппе.
«На каждой пресс-конференции я стараюсь уважаемым журналистам объяснить, что игра в обороне в хоккее, как и в футболе, — это командная игра. В футболе могу пример вам привести: даже такие звездные игроки, как Эмбаппе в “Реале”, должны отрабатывать в обороне, хотя, возможно, в атаке он один из лучших в мире», — сказал Ротенберг.
До этого Ротенберг допускал ошибки, произнося имена тренеров Жозе Моуринью (Йозе Марино), Алекса Фергюсона (Фергусон), футболиста Уле Гуннара Сульшера — (Шулшер).