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Роман Ротенберг вновь оговорился, произнося фамилию футболиста

Ротенберг оговорился и назвал Килиана Мбаппе Эмбаппе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице «ВКонтакте» хоккейного клуба «Витязь», допустил ошибку в попытке произнести фамилию футболиста, назвав Килиана Мбаппе — Эмбаппе.

«На каждой пресс-конференции я стараюсь уважаемым журналистам объяснить, что игра в обороне в хоккее, как и в футболе, — это командная игра. В футболе могу пример вам привести: даже такие звездные игроки, как Эмбаппе в “Реале”, должны отрабатывать в обороне, хотя, возможно, в атаке он один из лучших в мире», — сказал Ротенберг.

До этого Ротенберг допускал ошибки, произнося имена тренеров Жозе Моуринью (Йозе Марино), Алекса Фергюсона (Фергусон), футболиста Уле Гуннара Сульшера — (Шулшер).

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