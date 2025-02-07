Форвард СКА забил спустя год, «Торпедо» совершило камбэк. Итоги дня в КХЛ

«Салават» в этом году почти не испытывает проблем с середняками и аутсайдерами, тем более на домашнем льду. В этот раз Игорь Бобков пропустил два сравнительно лёгких гола уже в первом периоде и был заменён в перерыве. Смена голкипера чуть встряхнула «Нефтехимик», но гостей хватило лишь на один гол, которого уже было мало. Джош Ливо не забил, хотя нанёс пять бросков в створ.