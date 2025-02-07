Форвард СКА забил спустя год, «Торпедо» совершило камбэк. Итоги дня в КХЛ

6 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять встреч. Коротко подводим итоги матчей.
Дальневосточное дерби получилось крайне скупым на голы: в этом велика заслуга голкипера «Амура» Дамира Шаймарданова, отразившего более 40 бросков соперника. «Амур» благодаря голу Алекса Гальченюка перевёл встречу в овертайм, но Степан Старков быстро принёс победу «морякам».
«Салават» в этом году почти не испытывает проблем с середняками и аутсайдерами, тем более на домашнем льду. В этот раз Игорь Бобков пропустил два сравнительно лёгких гола уже в первом периоде и был заменён в перерыве. Смена голкипера чуть встряхнула «Нефтехимик», но гостей хватило лишь на один гол, которого уже было мало. Джош Ливо не забил, хотя нанёс пять бросков в створ.
Уже в первом периоде «Авангард» нанёс 21 бросок в створ и даже забил, но челлендж «Лады» отменил гол. Тольяттинский клуб открыл счёт, однако дубль Дамира Шарипзянова перевернул ход матча. Атаки хозяев в третьем периоде эффекта не принесли: «Лада» продолжает серию поражений, и шансы на плей-офф теперь кажутся призрачными.
Как оказалось, по «Локомотиву» очень сильно ударила травма Данила Исаева, поэтому тренеры приняли логичное решение действовать в более закрытом стиле. Ярославцы сыграли в своей стереотипной манере и одержали сухую победу благодаря двум шайбам легионеров в концовке матча.
73 броска в створ на две команды — пожалуй, от игры «Торпедо» и «Спартака» такого можно было ожидать. К середине матча красно-белые повели 2:0: казалось, что «Нагорный» увидит очередное домашнее поражение. Однако нижегородцы отыгрались благодаря шайбам Кирилла Воронина и Никиты Тертышного, В серии буллитов была реализована лишь одна попытка — последняя.
Главная встреча дня проходила в Казани: «Автомобилист» шёл на 11-матчевой победной серии, «Ак Барс» только что учинил погром в Петербурге и выиграл четыре встречи подряд. Серия продолжилась у казанской команды: в начале матча чётко сработали спецбригады «Ак Барса», а потом хозяева правильно играли по счёту и отвечали хорошими контратаками.
«Витязь» проводил свою юбилейную встречу в КХЛ, к тысячной игре команда надела специальную ретроформу. Это никак не помогло одолеть СКА, которому после разгрома от «Ак Барса» явно надо было «отмазываться». Уже к середине матча питерский клуб вёл 3:0 и спокойно довёл дело до победы. Главным событием стал гол Павла Дедунова: форвард набрал первое очко в своей 30-й игре в сезоне и забил впервые с 6 февраля прошлого года.
Совсем недавно армейцы громили череповецкий клуб без единого шанса для гостей, а сегодня команда Андрея Козырева перевернула всё с ног на голову. Благодаря раннему удалению Дениса Гурьянова на пять минут «Северсталь» забила два быстрых гола, а потом контролировала ход игры. ЦСКА смог вернуться в игру в третьем периоде, но не больше.
Камбэк «Торпедо» осложнил жизнь «Куньлуню», но вряд ли хоккеистам китайского клуба сообщали об этом по ходу встречи. Она с самого начала складывалась для них неудачно после раннего гола Дилана Сикуры, а потом Никита Гусев удвоил успех. «Куньлунь» сражался до конца, дважды играл с пустыми воротами, но оба раза пропускал. «Куньлунь» отстаёт от зоны плей-офф на девять очков, и даже очный матч с «Торпедо» мало поможет сократить разрыв.
Денис Лутченко