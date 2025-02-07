ХК «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:1

В первом периоде «Ак Барс» вышел вперед со счетом 2:1, во втором и третьем периоде казанцы забросили еще по одной шайбе. «Неприятно, что победная серия прервалась в матче за 4 очка. В меньшинстве невозможно обыграть “Ак Барс” — это, наверное, основное. Старались в концовке выжать из моментов, но не смогли», — отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.