Скандал на «СКА-Арене»: фанатов «Ак Барса» увели в полицию — за то, что бросили кепки на лед

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов оформил хет-трик в Петербурге (8:3). Это случилось в конце первого периода, после чего на льду оказались кепка и шапка. Давняя хоккейная традиция — бросать на лед головные уборы (чаще всего — бейболки) именно после хет-трика. Так отмечают достижение игрока в одном матче.
Среди тех, кто респектовал Галимову — болельщики Андрей Домарев и его 10-летний сын Роман. В начале третьего периода к ним подошли стюарды «СКА-Арены» и неожиданно увели старшего Домарева в отдел полиции на стадионе. Причина — тот самый бросок кепки на лед. Андрея продержали там два часа — и составили протокол об административном правонарушении.
Еще один пострадавший — болельщик Амир, бросил на лед шапку. Мы с ним связались и узнали подробности.
Бросать кепки на лед разрешено регламентом лиги — его как раз редактировали после похожей истории
Сначала проговорим важное. Бейсболки на льду после трех шайб одного игрока — традиция в хоккее. Даже в самом названии «хет-трик» (англ. hat trick) спряталось слово «шляпа». Такое празднование связано с головными уборами. История пошла из крикета. В 1858 году игрок прошел трое ворот подряд и в знак признания мастерства получил цилиндр.
В хоккее есть несколько версий, откуда появились бейсболки. Самая популярная — кто-то на матчах в Америке бросил шапку и подал пример остальным. Позже это распространилось на кепки.
Интересно, что в КХЛ не первый раз задерживают зрителей за проявление эмоций. В 2014-м суд оштрафовал болельщиков «Сибири». Полиции не понравилось, что фанаты кидали бейсболки после трех шайб Ярно Коскиранты в ворота «Ак Барса» (6:1). Суд оштрафовал каждого нарушителя на 3000 рублей. Все расходы покрыл клуб.
После этого скандала КХЛ обновила регламент. Теперь в Статье 6 прописано исключение только относительно кепок. Об этом говорит пункт «е» четвертого подпункта: «Исключение составляют случаи выброса болельщиками на ледовую площадку бейсболок, если в ходе одного матча игрок какой-либо из играющих команд забрасывает 3 (хет-трик) или более шайб в ворота противника».
В других случаях на лед запрещается бросать посторонние предметы. По правилам лиги, это угрожает безопасности участников.
Болельщик «Ак Барса» Андрей рассказывал, что его сын Роман бросил кепку после первого периода. Регламент это разрешает. Удивительно, но сотрудники подошли к ним только в начале третьей двадцатиминутки. Дальше отец покинул трибуну, пока его сын один досматривал матч.
Что происходило в полиции, Андрей объяснил «Матч ТВ»: «Там начали разбираться, что мы нарушили. По правилам КХЛ — ничего. Бейсболки бросать можно. А это была кепка именно с атрибутикой клуба. Но реакция от охранников “СКА-Арены” возникла, и это нужно было отработать. То есть мы должны были уйти с протоколом».
Отпустили болельщиков только через несколько часов. Сам матч закончился примерно в 22:00, но Андрей и его сын ушли после 23:00. Позже представители СКА связались с фанатом и подтвердили, что протокол на него аннулирован. Претензий нет.
Другая история из этого матча: болельщик Амир бросил шапку — и попал в тот же отдел
По словам Андрея, не так много болельщиков радовались хет-трику Галимова. Помимо кепки 10-летнего Романа на льду оказалась еще и шапка «Ак Барса», которая даже попала в трансляцию.
Ее бросил 18-летний Амир. Он живет в Астане и болеет за «Ак Барс» с детства. В Петербурге Амир специально задержался ради игры любимого клуба — пропустил пару дней учебы и отложил вылет домой.
На матче Амир был с девушкой — сидели вместе на 203 секторе. После хет-трика Галимова он бросил шапку на лед. В такой шапке Амир ходит по улице, а не только на игры «Ак Барса».
Мы связались с Амиром:
«Стюард подошла сразу и начала показывать жестами, что так не надо было делать. В перерыве между первым и вторым периодом мы вышли с девушкой в холл и обсуждали игру. Я замечаю, что стоит человек, который смотрит на меня и молчит. Я к нему обратился, а это оказался представитель службы безопасности. Он спросил: я ли бросил шапку? Я подтвердил».
Амира и его девушку сопроводили в пункт полиции. На болельщика заполнили протокол и попросили объяснительную. К девушке Амира вопросов не возникло — у нее взяли только документы для удостоверения личности.
Амир подтверждает, что в полиции ему проговорили возможную сумму штрафа — 3 тысячи рублей за нарушение правил поведения на спортивном мероприятии. После решения суда сумма может вырасти до 10 тысяч рублей. Ему, в отличие от Андрея, никто протокол не аннулировал. Здесь проблема связана с тем, что он бросил именно шапку.
Из КХЛ или СКА с фанатом никто не связывался.
«Я решил взять ситуацию в свои руки. Нашел людей из “Ак Барса”, которые могут мне помочь. Они занимаются этим вопросом. Надеюсь, что все решится, и мой штраф аннулируют», — пояснил Амир.
«Ак Барс» и СКА поддержали Андрея и его сына: Галимов подарил подарок мальчику, а Питер пригласил на экскурсию
Зато «Ак Барс» сразу отреагировал на ситуацию вокруг Андрея и его сына. Клуб выступил с комментарием для «Бизнес Online»: «Мы считаем подобное буквальное толкование легальных норм несправедливым и противоречащим целям КХЛ и клубов по популяризации спорта. Регламент КХЛ — глубоко проработанный документ, составленный с учетом хоккейной специфики и традиций нашего спорта, потому мы призываем всех правоприменителей с уважением относиться к главному документу лиги».
Галимов поддержал юного болельщика и записал видео с благодарностью за поддержку: «Рома, приходи еще, будешь поддерживать нас и дальше. Бросать шапки и кепки». От игрока и клуба Роме достались в подарок шапка, кепка и джерси с автографом.
СКА также не остался в стороне: пригласил Андрея и Рому на следующий матч и пообещал экскурсию по арене.
Отдельно выступил председатель совета директоров СКА Александр Медведев: «Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лед полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло. Да, на этот раз нашелся чересчур ретивый охранник. Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится».
Андрей признался, что за него и сына вступились болельщики на матче. Причем реагировали не только фанаты «Ак Барса», но и СКА. Сына Андрея отдельно поддерживал питерский талисман и сглаживал впечатления мальчика от игры.
«Он испугался, когда я в первый раз ушел в отдел полиции, а он остался без меня на трибуне. А как еще ребенок может отреагировать? Уже и матч ему перестал быть интересен», — подтвердил Андрей.
С ним связались и представители КХЛ: «В среду утром я отправил письмо в КХЛ, и уже через пять минут мне перезвонили. Сразу ответили, что они сами в шоке, будут разбираться по этому поводу. Это недопустимая ситуация».
Спортс'' тоже обратился в пресс-службу КХЛ и получил такой ответ: «Отмечать хет-трики бросанием головных уборов — давняя хоккейная традиция, которая зарегламентирована КХЛ. И этот случай является исключением из запрета на выброс посторонних предметов на лед. Мы сожалеем об этом инциденте, случай рассмотрен всесторонне. Мы благодарны “Ак Барсу” и СКА за то, что сработали оперативно, чтобы сгладить впечатления семьи от похода на хоккей.
Лига регулярно в течение сезона проводит встречи со службами безопасности и правоохранительными органами, где рассматриваются различные эпизоды, случающиеся на матчах. Этот случай также будет рассмотрен».
Пресс-служба КХЛ сделала акцент именно на головных уборах. Получается, что и случай Амира соответствует регламенту?
Это не первый скандал на «СКА-Арене» — в январе туда не пускали мальчика в шапке «Зенита»
Важно понимать: в истории никак не задействован СКА. Все решения по вопросам безопасности принимают непосредственно сотрудники «СКА-Арены», а питерский клуб выступает на стадионе обычным арендатором. Это же нам подтвердили в пресс-службе СКА.
О безопасности на арене со стороны клуба больше всего беспокоился главный тренер Роман Ротенберг. Еще во время первого переезда СКА на новый стадион он говорил: «Главное — безопасность. Когда [на “СКА-Арене”] все будет готово — мы обязательно там сыграем».
С момента открытия стадиона в Петербурге внимательно следят за безопасностью. Болельщики часто жалуются на долгие досмотры при входе на стадион.
Интересно, что это не первая неоднозначная реакция сотрудников «СКА-Арены» на атрибутику. Об истории, которая произошла в начале января перед матчем с ЦСКА (6:3), рассказалжурналист Данил Махалин в телеграм-канале.
Тогда мальчика в шапке «Зенита» не пускали на стадион и просили сдать атрибутику в камеру хранения. Мама мальчика предлагала просто снять шапку, но такой расклад все равно не устроил стюардов. Вмешались журналисты, которые решили ситуацию и провели болельщиков.
Мы направили обращение в службу безопасности «СКА-Арены», чтобы прояснить ситуацию с болельщиками «Ак Барса». Нам пока не ответили.
Автор: Дарья Романова