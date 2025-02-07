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Скандал на «СКА-Арене»: фанатов «Ак Барса» увели в полицию — за то, что бросили кепки на лед

Мы узнали детали.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов оформил хет-трик в Петербурге (8:3). Это случилось в конце первого периода, после чего на льду оказались кепка и шапка. Давняя хоккейная традиция — бросать на лед головные уборы (чаще всего — бейболки) именно после хет-трика. Так отмечают достижение игрока в одном матче.

Среди тех, кто респектовал Галимову — болельщики Андрей Домарев и его 10-летний сын Роман. В начале третьего периода к ним подошли стюарды «СКА-Арены» и неожиданно увели старшего Домарева в отдел полиции на стадионе. Причина — тот самый бросок кепки на лед. Андрея продержали там два часа — и составили протокол об административном правонарушении.

Еще один пострадавший — болельщик Амир, бросил на лед шапку. Мы с ним связались и узнали подробности.

Источник: Спортс’’

Бросать кепки на лед разрешено регламентом лиги — его как раз редактировали после похожей истории

Сначала проговорим важное. Бейсболки на льду после трех шайб одного игрока — традиция в хоккее. Даже в самом названии «хет-трик» (англ. hat trick) спряталось слово «шляпа». Такое празднование связано с головными уборами. История пошла из крикета. В 1858 году игрок прошел трое ворот подряд и в знак признания мастерства получил цилиндр.

В хоккее есть несколько версий, откуда появились бейсболки. Самая популярная — кто-то на матчах в Америке бросил шапку и подал пример остальным. Позже это распространилось на кепки.

Интересно, что в КХЛ не первый раз задерживают зрителей за проявление эмоций. В 2014-м суд оштрафовал болельщиков «Сибири». Полиции не понравилось, что фанаты кидали бейсболки после трех шайб Ярно Коскиранты в ворота «Ак Барса» (6:1). Суд оштрафовал каждого нарушителя на 3000 рублей. Все расходы покрыл клуб.

После этого скандала КХЛ обновила регламент. Теперь в Статье 6 прописано исключение только относительно кепок. Об этом говорит пункт «е» четвертого подпункта: «Исключение составляют случаи выброса болельщиками на ледовую площадку бейсболок, если в ходе одного матча игрок какой-либо из играющих команд забрасывает 3 (хет-трик) или более шайб в ворота противника».

В других случаях на лед запрещается бросать посторонние предметы. По правилам лиги, это угрожает безопасности участников.

Источник: Кадр из трансляции

Болельщик «Ак Барса» Андрей рассказывал, что его сын Роман бросил кепку после первого периода. Регламент это разрешает. Удивительно, но сотрудники подошли к ним только в начале третьей двадцатиминутки. Дальше отец покинул трибуну, пока его сын один досматривал матч.

Что происходило в полиции, Андрей объяснил «Матч ТВ»: «Там начали разбираться, что мы нарушили. По правилам КХЛ — ничего. Бейсболки бросать можно. А это была кепка именно с атрибутикой клуба. Но реакция от охранников “СКА-Арены” возникла, и это нужно было отработать. То есть мы должны были уйти с протоколом».

Отпустили болельщиков только через несколько часов. Сам матч закончился примерно в 22:00, но Андрей и его сын ушли после 23:00. Позже представители СКА связались с фанатом и подтвердили, что протокол на него аннулирован. Претензий нет.

Другая история из этого матча: болельщик Амир бросил шапку — и попал в тот же отдел

По словам Андрея, не так много болельщиков радовались хет-трику Галимова. Помимо кепки 10-летнего Романа на льду оказалась еще и шапка «Ак Барса», которая даже попала в трансляцию.

Источник: Кадр из трансляции

Ее бросил 18-летний Амир. Он живет в Астане и болеет за «Ак Барс» с детства. В Петербурге Амир специально задержался ради игры любимого клуба — пропустил пару дней учебы и отложил вылет домой.

На матче Амир был с девушкой — сидели вместе на 203 секторе. После хет-трика Галимова он бросил шапку на лед. В такой шапке Амир ходит по улице, а не только на игры «Ак Барса».

Источник: Спортс’’

Мы связались с Амиром:

«Стюард подошла сразу и начала показывать жестами, что так не надо было делать. В перерыве между первым и вторым периодом мы вышли с девушкой в холл и обсуждали игру. Я замечаю, что стоит человек, который смотрит на меня и молчит. Я к нему обратился, а это оказался представитель службы безопасности. Он спросил: я ли бросил шапку? Я подтвердил».

Амира и его девушку сопроводили в пункт полиции. На болельщика заполнили протокол и попросили объяснительную. К девушке Амира вопросов не возникло — у нее взяли только документы для удостоверения личности.

Амир подтверждает, что в полиции ему проговорили возможную сумму штрафа — 3 тысячи рублей за нарушение правил поведения на спортивном мероприятии. После решения суда сумма может вырасти до 10 тысяч рублей. Ему, в отличие от Андрея, никто протокол не аннулировал. Здесь проблема связана с тем, что он бросил именно шапку.

Из КХЛ или СКА с фанатом никто не связывался.

«Я решил взять ситуацию в свои руки. Нашел людей из “Ак Барса”, которые могут мне помочь. Они занимаются этим вопросом. Надеюсь, что все решится, и мой штраф аннулируют», — пояснил Амир.

«Ак Барс» и СКА поддержали Андрея и его сына: Галимов подарил подарок мальчику, а Питер пригласил на экскурсию

Зато «Ак Барс» сразу отреагировал на ситуацию вокруг Андрея и его сына. Клуб выступил с комментарием для «Бизнес Online»: «Мы считаем подобное буквальное толкование легальных норм несправедливым и противоречащим целям КХЛ и клубов по популяризации спорта. Регламент КХЛ — глубоко проработанный документ, составленный с учетом хоккейной специфики и традиций нашего спорта, потому мы призываем всех правоприменителей с уважением относиться к главному документу лиги».

Галимов поддержал юного болельщика и записал видео с благодарностью за поддержку: «Рома, приходи еще, будешь поддерживать нас и дальше. Бросать шапки и кепки». От игрока и клуба Роме достались в подарок шапка, кепка и джерси с автографом.

СКА также не остался в стороне: пригласил Андрея и Рому на следующий матч и пообещал экскурсию по арене.

Отдельно выступил председатель совета директоров СКА Александр Медведев: «Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лед полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло. Да, на этот раз нашелся чересчур ретивый охранник. Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится».

Андрей признался, что за него и сына вступились болельщики на матче. Причем реагировали не только фанаты «Ак Барса», но и СКА. Сына Андрея отдельно поддерживал питерский талисман и сглаживал впечатления мальчика от игры.

Источник: Спортс’’

«Он испугался, когда я в первый раз ушел в отдел полиции, а он остался без меня на трибуне. А как еще ребенок может отреагировать? Уже и матч ему перестал быть интересен», — подтвердил Андрей.

С ним связались и представители КХЛ: «В среду утром я отправил письмо в КХЛ, и уже через пять минут мне перезвонили. Сразу ответили, что они сами в шоке, будут разбираться по этому поводу. Это недопустимая ситуация».

Спортс'' тоже обратился в пресс-службу КХЛ и получил такой ответ: «Отмечать хет-трики бросанием головных уборов — давняя хоккейная традиция, которая зарегламентирована КХЛ. И этот случай является исключением из запрета на выброс посторонних предметов на лед. Мы сожалеем об этом инциденте, случай рассмотрен всесторонне. Мы благодарны “Ак Барсу” и СКА за то, что сработали оперативно, чтобы сгладить впечатления семьи от похода на хоккей.

Лига регулярно в течение сезона проводит встречи со службами безопасности и правоохранительными органами, где рассматриваются различные эпизоды, случающиеся на матчах. Этот случай также будет рассмотрен».

Пресс-служба КХЛ сделала акцент именно на головных уборах. Получается, что и случай Амира соответствует регламенту?

Это не первый скандал на «СКА-Арене» — в январе туда не пускали мальчика в шапке «Зенита»

Важно понимать: в истории никак не задействован СКА. Все решения по вопросам безопасности принимают непосредственно сотрудники «СКА-Арены», а питерский клуб выступает на стадионе обычным арендатором. Это же нам подтвердили в пресс-службе СКА.

О безопасности на арене со стороны клуба больше всего беспокоился главный тренер Роман Ротенберг. Еще во время первого переезда СКА на новый стадион он говорил: «Главное — безопасность. Когда [на “СКА-Арене”] все будет готово — мы обязательно там сыграем».

Источник: Хоккейный клуб СКА

С момента открытия стадиона в Петербурге внимательно следят за безопасностью. Болельщики часто жалуются на долгие досмотры при входе на стадион.

Интересно, что это не первая неоднозначная реакция сотрудников «СКА-Арены» на атрибутику. Об истории, которая произошла в начале января перед матчем с ЦСКА (6:3), рассказалжурналист Данил Махалин в телеграм-канале.

Тогда мальчика в шапке «Зенита» не пускали на стадион и просили сдать атрибутику в камеру хранения. Мама мальчика предлагала просто снять шапку, но такой расклад все равно не устроил стюардов. Вмешались журналисты, которые решили ситуацию и провели болельщиков.

Мы направили обращение в службу безопасности «СКА-Арены», чтобы прояснить ситуацию с болельщиками «Ак Барса». Нам пока не ответили.

Автор: Дарья Романова

СКА
3:8
1:6, 1:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22476 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артемий Плешков
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Тимур Билялов
1-й период
00:25
Семен Терехов
(Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин)
06:34
Артем Галимов
09:27
Алексей Пустозеров
(Семен Кошелев, Альберт Яруллин)
12:30
Валентин Зыков
(Александр Никишин, Захар Бардаков)
14:12
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Егор Коршков)
16:52
Никита Лямкин
(Егор Коршков, Артем Галимов)
19:05
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
2-й период
23:45
Никита Евсеев
23:59
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
27:51
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Александр Никишин)
28:02
Степан Фальковский
3-й период
41:44
Захар Бардаков
(Александр Никишин, Иван Демидов)
48:29
Никита Зайцев
58:51
Артур Бровкин
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь