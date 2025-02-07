Скандал на «СКА-Арене»: фанатов «Ак Барса» увели в полицию — за то, что бросили кепки на лед

«Стюард подошла сразу и начала показывать жестами, что так не надо было делать. В перерыве между первым и вторым периодом мы вышли с девушкой в холл и обсуждали игру. Я замечаю, что стоит человек, который смотрит на меня и молчит. Я к нему обратился, а это оказался представитель службы безопасности. Он спросил: я ли бросил шапку? Я подтвердил».