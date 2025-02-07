Шарипзянов заменит Ливо в Матче звезд КХЛ

Шарипзянову 28 лет, в текущем сезоне он набрал 39 очков (10 шайб + 29 передач) в 53 матчах регулярного чемпионата. Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером текущего сезона, всего в активе форварда 63 очка (40+23).