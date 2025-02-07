Шарипзянов заменит Ливо в Матче звезд КХЛ

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов выступит в составе команды дивизиона Чернышева вместо травмированного форварда уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в Фонбет — Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Форвард СКА из дивизиона Тарасова Матвей Короткий из-за травмы также не сможет принять участие в звездном уик-энде, его заменит игрок МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев.
Шарипзянову 28 лет, в текущем сезоне он набрал 39 очков (10 шайб + 29 передач) в 53 матчах регулярного чемпионата. Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером текущего сезона, всего в активе форварда 63 очка (40+23).
Неделя звезд хоккея проходит с 1 по 9 февраля в Новосибирске. 1 февраля состоялся Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, 8 и 9 февраля пройдут мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.