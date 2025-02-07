Одна из беднейших команд КХЛ идет выше ЦСКА и СКА! Помощник великого Ларионова создал уникальную «Северсталь»

Середина февраля. Перерыв на Матч Звезд. До конца регулярного чемпионата — чуть больше десятка матчей. И если взглянуть на таблицу, то вы увидите там некоторые удивительные парадоксы. Вроде шестого места в конференции у СКА и второго у… «Северстали»! Как так произошло? И с чего складывается успех скромной команды из Череповца? И получится ли ей сохранить столь высокие позиции?
Столь высоко «Северсталь» находится почти весь 2025 год. Это удивительно еще и потому, что начался январь для подопечных Андрея Козырева с домашнего поражения. Да какого! Московское «Динамо» отправило в ворота череповчан семь шайб. И это не первый такой случай в сезоне. Семь шайб «Северстали» забивал и «Витязь», а СКА и вовсе отгрузил восемь. Впрочем, последний месяц проходит для неожиданных грандов Запада под бразильским девизом «вы забьете нам сколько сможете, а мы — сколько захотим».
В ворота СКА на льду самой большой хоккейной арены мира парни Козырева захотели забросить семь шайб. Дома «Спартаку» они отгрузили восемь. Наверное, вы уже поняли, что речь идет о довольно безбашенной команде, которая и сама играет в атакующий хоккей, и другим играть дает. Вопрос лишь в том, удается ли «Северстали» соблюдать баланс. В последнее время они его нащупали, одержав семь побед в восьми последних матчах.
Чтобы понять масштаб сенсации, стоит помнить, что «Северсталь» — одна из самых малобюджетных команд лиги. Она с большим трудом помещается не потолок, а под пол зарплат. На жалование хоккеистов череповчане тратят немного больше 400 миллионов рублей. На данный момент ни один из игроков «Северстали» не получает даже 40 миллионов! Хотя некоторые играют на все 100.
Если вы загляните не только в таблицу, но и в списки лучших игроков чемпионата, то найдете там сразу нескольких игроков «Северстали». Кирилл Пилипенко лидирует в лиге по количеству победных шайб. Он же — пятый снайпер регулярки. Не так далеко от него ушел Данил Аймурзин, который в выходные примет участие в Матче Звезд в Новосибирске. Но несмотря на то, что связка этих форвардов — главное ударное оружие «Северстали», секрет успеха череповчан не в них.
Ни один игрок не оказывает такого влияния на игру и результаты «Северстали» как главный тренер. Кто-то скажет, что это стандартная ситуация, в этом нет ничего необычного и вообще так должно быть. Однако тот стиль, который Козырев привил череповчанам, насколько уникальный, настолько и сложный к воспроизведению. Игра «Северстали» — это хаос. Но хаос организованный. Несмотря на то, что системными командами чаще всего называют команды оборонительные, «Северсталь» — вполне себе системная команда. Только ее система заключается в другом.
Пытаясь в двух словах объяснить хоккей Козырева, впору остановиться на двух: скорость и пас. Неслучайно по количеству сделанных передач в КХЛ помимо атакующих защитников лидируют Пилипенко и Аймурзин. На их примере можно проследить, как часто игроки череповецкой командой передают друг другу шайбу. Делают они это в своей зоне, средней зоне и в атаке. Иногда заигрываются и передерживают шайбу, но в основном это взрывает мозг соперникам «Северстали». Особенно, если комбинационная игра проходит на высочайших скоростях.
Козырев, еще работая помощником Игоря Ларионова, зарекомендовал себя топ-специалистом. Тогда, правда, кому-то могло показаться, что атакующий стиль «Торпедо», который влюбил в себя тысячи нейтральных болельщиков, — это влияние Профессора. Тем более, что он продвигал такой хоккей на пресс-конференциях и в целом был амбассадором красивой игры в КХЛ. Его главный ассистент, будучи человеком непубличным, монотонно делал свою работу. И вот уже два года с тех пор, как Козырев покинул Нижний Новгород, «Торпедо» никак не может воспроизвести тот самый хоккей.
Игра по Козыреву — это не только пас ради паса. «Северсталь» — одна из лучших команд КХЛ по игре без шайбы. Подбирая хоккеистов с отличным катанием, главный тренер череповчан добивается того, чтобы они напоминали улей. Теряя шайбу, его подопечные будто пчелы слетаются на соперника с целью отобрать желанный артефакт. Вот и получается, что принцип быстрого перемещения игроков по площадке работает как на атаку, так и на оборону.
Особенно ценно то, что среди лидеров «Северстали» нет игроков, которые были звездами до переезда в Череповец. Пилипенко выигрывал чемпионат ВХЛ, но много и безуспешно пробовал себя в командах КХЛ. Аймурзин в родном «Салавате Юлаеве» был игроком ротации. Второго защитника-бомбардира команды Грудинина многие браковали из-за невысокого роста, но это не помешало ему раскрыться в команде Козырева. Последний пример такого прорыва — это недавно перебравшийся из Челябинска защитник Артем Щучинов. В 19 лет он сходу начал рулить череповецким большинством.
Развивать игроков, помещая их в максимально комфортную среду, Козырев начал еще в Санкт-Петербурге. Роман Ротенберг называет его человеком, с которым они вместе строили нынешнюю систему СКА. Впрочем, похожего между «Северсталью» и армейцами в их текущем состоянии мало. Козырев же работал в разных командах и на разных должностях в системе питерского клуба, но особенно запомнилась его «СКА-Нева», ставшая самой результативной командой ВХЛ. Среди прочих его подопечным был Кирилл Марченко, превратившийся со временем в звезду «Коламбуса».
Прямо сейчас «Северсталь» идет на втором месте и в теории попадает в первом раунде на минское «Динамо». Стоит ли говорить, что при таком раскладе шансы череповчан на второй раунд довольно высоки? Правда, до сих пор не развенчан миф о том, что с таким хоккеем, как у Козырева, в плей-офф делать нечего. Не заходило далеко в плей-офф его с Ларионовым «Торпедо», да и «Северсталь» год назад проиграла в первом раунде «Спартаку».
Дмитрий Ерыкалов