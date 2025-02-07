Одна из беднейших команд КХЛ идет выше ЦСКА и СКА! Помощник великого Ларионова создал уникальную «Северсталь»

Прямо сейчас «Северсталь» идет на втором месте и в теории попадает в первом раунде на минское «Динамо». Стоит ли говорить, что при таком раскладе шансы череповчан на второй раунд довольно высоки? Правда, до сих пор не развенчан миф о том, что с таким хоккеем, как у Козырева, в плей-офф делать нечего. Не заходило далеко в плей-офф его с Ларионовым «Торпедо», да и «Северсталь» год назад проиграла в первом раунде «Спартаку».