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Команда дивизиона Боброва пробилась в финал Матча звезд КХЛ

Команда дивизиона Боброва обыграла сборную дивизиона Тарасова в Матче звезд КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Команда дивизиона Боброва под руководством главного тренера московского «Спартака» Алексея Жамнова стала первым финалистом Матча звезд КХЛ 2025 года, который проходит в Новосибирске, обыграв сборную дивизиона Тарасова.

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 9:6 в пользу дивизиона Боброва. У победителей хет-трик оформил Тимур Хафизов (3, 10 и 16-я минуты), дубли на счету Ивана Демидова (4 и 17) и Егора Климовича (10 и 20), а также по шайбе забросили Иван Морозов (5) и Павел Порядин (11). У сборной дивизиона Тарасова дубль оформил Никита Гусев (6 и 9), по шайбе забросили Руслан Исхаков (1). Данил Аймурзин (3), Мартин Гернат (3) и Сэм Энес (4).

Сборной дивизиона Тарасова руководил главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин.

Другой финалист звездного уик-энда определится в противостоянии команд дивизиона Чернышова и Харламова.

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