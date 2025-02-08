Команда дивизиона Боброва пробилась в финал Матча звезд КХЛ

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 9:6 в пользу дивизиона Боброва. У победителей хет-трик оформил Тимур Хафизов (3, 10 и 16-я минуты), дубли на счету Ивана Демидова (4 и 17) и Егора Климовича (10 и 20), а также по шайбе забросили Иван Морозов (5) и Павел Порядин (11). У сборной дивизиона Тарасова дубль оформил Никита Гусев (6 и 9), по шайбе забросили Руслан Исхаков (1). Данил Аймурзин (3), Мартин Гернат (3) и Сэм Энес (4).