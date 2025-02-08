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Команда дивизиона Чернышева стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ

Дивизион Чернышева сыграет с командой Боброва в финале Матча звезд КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Команда дивизиона Чернышёва стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ, который проходит в Новосибирске, обыграв сборную дивизиона Харламова.

Встреча в субботу завершилась со счетом 10:6 в пользу сборной Чернышёва. У победителей по хет-трику оформил Сергей Широков (5, 10 и 19-я минуты) и Дамир Шарипзянов (6, 12, 20), еще по шайбе забросили Максим Филимонов (3), Наиль Якупов (6), Даниил Гутик (18) и Александр Гальченюк (20). У сборной дивизиона Харламова дублем отметился Яромир Ермаков (8 и 19), также отличились Максим Шабанов (2), Никита Лямкин (6), Андрей Белозеров (16) и Стефан Да Коста (18).

В финале Матча звезд в воскресенье встретятся команды дивизионов Чернышёва и Боброва, а сборные дивизионов Харламова и Тарасова поспорят за третье место.

Сборную дивизиона Чернышёва тренирует Виктор Козлов из уфимского «Салавата Юлаева», а командой дивизиона Харламова руководит главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру.

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