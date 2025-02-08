Команда дивизиона Чернышева стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ

Встреча в субботу завершилась со счетом 10:6 в пользу сборной Чернышёва. У победителей по хет-трику оформил Сергей Широков (5, 10 и 19-я минуты) и Дамир Шарипзянов (6, 12, 20), еще по шайбе забросили Максим Филимонов (3), Наиль Якупов (6), Даниил Гутик (18) и Александр Гальченюк (20). У сборной дивизиона Харламова дублем отметился Яромир Ермаков (8 и 19), также отличились Максим Шабанов (2), Никита Лямкин (6), Андрей Белозеров (16) и Стефан Да Коста (18).