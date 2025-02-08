Матчу звезд КХЛ все сложнее удивить болельщика. Однако он по-прежнему вызывает интерес

Матч звезд КХЛ. Полуфиналы
Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова — 9:6 (Хафизов (3), Демидов (2), Климович (2), Морозов, Порядин — Гусев (2), Энас, Гернат, Исхаков, Аймурзин).
Дивизион Чернышева — Дивизион Харламова — 10:6 (Шарипзянов (3), Широков (3), Гальченюк, Якупов, Гутик, Филимонов — Ермаков (2), Да Коста, Белозеров, Шабанов, Лямкин).
Ажиотаж в Новосибирске
Новосибирск как один из самых хоккейных городов страны давно уже заслуживал право проведения Матча звезд КХЛ. Однако звездный уик-энд столица Сибири получила только после того, как в городе позапрошлой осенью наконец-то открылась новая 10-тысячная арена, которая изначально строилась ради несостоявшегося в России МЧМ-2023.
Сомнений, что ежегодное мероприятие вызовет ажиотаж, не было никаких. Первая партия билетов на оба игровых дня разлетелась за несколько минут и вызвала тотальный перегруз серверов сайта-кассира. Чуть меньший интерес новосибирцы проявили к молодежному Кубку Вызова. Тем не менее прошедшая за неделю до столкновения Дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева битва «Востока» и «Запада», собравшая лучших игроков МХЛ, прошла при полных трибунах и классной атмосфере.
Вопрос целесообразности проведения Матча звезд в болельщицких кругах и кулуарах поднимается уже не первый год. Противники его проведения вполне обоснованно отмечают, что мероприятие давно и безнадежно изжило себя. Руководству лиги с каждым годом действительно становится сложнее удивить болельщика чем-то новым. За почти двадцатилетнюю историю КХЛ организаторы несколько раз меняли форматы проведения, а игроки, кажется, перепробовали все возможные варианты исполнения буллитов. Наблюдать за тем, как из года в год хоккеисты превращают конкурс на лучший бросок в костюмированную вечеринку, становится сложнее.
Не менее сложно найти мотивацию у самих хоккеистов, некоторые из которых приезжают сюда исполнять повинность. К счастью, тех, кого приходится тащить на аркане, меньшинство. В отличие от эмхаэловского Кубка Вызова, где интересно смотреть сам хоккей, в котором втыкаются в соперника, рубятся кость в кость и играют на максимуме возможностей, состоявшиеся звезды этим заниматься не собираются. Получить травму на ровном месте перед ключевой частью сезона никто не хочет.
Кажется, не помогло повысить соревновательность Матча звезд даже решение КХЛ учредить призовой фонд в 5 миллионов рублей для дивизиона-победителя. Один из легионеров, который изучает русский язык, заметно воодушевился на пятничном банкете, услышав про денежное вознаграждение в речи президента лиги Алексея Морозова. Однако в субботу первый же полуфинальный матч между Дивизионами Боброва и Тарасова показал, что на мотивацию игроков приятная сумма не повлияла.
Только при всем этом важно помнить, что чуть ли не главной задачей ежегодного праздника всегда было сплочение и общение в неформальной обстановке не только игроков и тренеров, но и болельщиков. Матч звезд — чуть ли не единственное событие в сезоне, которое собирает людей со всех уголков страны. Пусть подавляющее большинство на трибунах и составляют болельщики «Сибири», но на стадионе можно было увидеть много людей в свитерах и атрибутике «Амура», «Трактора», «Ак Барса», «Лады», СКА и других клубов КХЛ.
Как для новосибирцев, так и для гостей города подобное мероприятие — великолепная возможность познакомиться и пообщаться с такими же любителями хоккея без негативных эмоций и оглядки на результат. Это ли не самое главное? Люди едут сюда не столько за хоккеем, сколько ради друзей. Причем как новых, так и старых.
В остальном Матч звезд практически не меняется из года в год. Даже относительно новые соревнования вроде «Конкурса капитанов» и «Надежной защиты» уже успели приесться. Впрочем, упрекнуть лигу в том, что она не пытается разукрасить мероприятия, точно нельзя. Люди из КХЛ стараются генерировать новые идеи. Проблема в том, что у всякого источника есть свой предел. Творческий кризис был неминуем, и это нужно с грустью признать. Однако практически полностью раскупленные билеты и полные трибуны говорят, что народ по-прежнему готов идти на звездный уик-энд.
Как прошли конкурсы и матчи в первый день
Уже не первый год организаторы разводят конкурсы по разным дням. Если еще несколько лет назад мастер-шоу проводилось в первый день, то уже третий год подряд конкурсы дробятся на два дня. Сегодня между полуфинальными матчами болельщики увидели «Круг на скорость», «Силу броска» и «Эффектный буллит».
В первых двух рекордов не случилось. Павлу Порядину, Даниилу Гутику, Сергею Лукьянцеву и Дмитрию Бучельникову не удалось пробежать круг быстрее, чем Энверу Лисину, затратившему в 2017 году на прохождение дистанции 12,4 секунды.
А Тревору Мерфи, Александру Никишину, Никите Лямкину и Владиславу Каменеву не удалось бросить сильнее, чем Александр Рязанцев в 2012-м (183.6 км/ч). Как бы то ни было, итоговая победа защитника «Сибири» точно порадовала новосибирских болельщиков.
Забрали хозяева победу и в конкурсе на самый креативный буллит, во время которого капитан команды Вадима Епанчинцева Сергей Широков исполнил бросок с огромной головой талисмана новосибирцев — снеговика. Только чуть больше всем запомнился этим вечером буллит нападающего ЦСКА Руслана Исхакова, который в ретро-джерси Владимира Тарасенко попытался повторить трюк с леской. Как оказалось, чтобы овладеть магией двукратного обладателя Кубка Стэнли, недостаточно облачиться в его свитер.
Что точно не удивило, так это победа Дивизиона Чернышева во втором полуфинале над Дивизионом Харламова (10:6). По традиции команда-хозяин сыграла сегодня с чуть большим желанием и не разочаровала болельщиков. Уже завтра команда под руководством Виктора Козлова сыграет в финале против Дивизиона Боброва, который не без труда разобрался с Дивизионом Тарасова. Впрочем, если верить Ивану Демидову, западная команда отдавать пять миллионов рублей сопернику не собирается.
Автор: Иван Богун