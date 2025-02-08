Матчу звезд КХЛ все сложнее удивить болельщика. Однако он по-прежнему вызывает интерес

Только при всем этом важно помнить, что чуть ли не главной задачей ежегодного праздника всегда было сплочение и общение в неформальной обстановке не только игроков и тренеров, но и болельщиков. Матч звезд — чуть ли не единственное событие в сезоне, которое собирает людей со всех уголков страны. Пусть подавляющее большинство на трибунах и составляют болельщики «Сибири», но на стадионе можно было увидеть много людей в свитерах и атрибутике «Амура», «Трактора», «Ак Барса», «Лады», СКА и других клубов КХЛ.