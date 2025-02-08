Конюшков: Восьмое место в плей-офф — это минимум для «Торпедо»

— Когда выходишь на площадку, то все равно так, как детский тренер говорил: «оставайтесь детьми, когда выходите на лед». Неподдельные эмоции. Думаю, что они примерно одинаковые и в 40, и в 20. И расстраиваешься, когда пропускаешь, и радуешься, когда забиваешь, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.