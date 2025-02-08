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Конюшков: Восьмое место в плей-офф — это минимум для «Торпедо»

Защитника нижегородского «Торпедо» Богдана Конюшкова не пугает перспектива встретиться в первом раунде плей-офф с лидером чемпионата ярославским «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

22-летний Конюшков ответил, готово ли «Торпедо» встретиться в ⅛ финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— Готово конечно. В плей-офф восьмое место — это наш минимум. Понятно, что мы не хотим сейчас быть на восьмом месте, но как есть, так есть, поэтому будем стараться улучшать игру перед плей-офф.

— Повзрослел, поменялись эмоции, которые испытываешь во время таких событий?

— Когда выходишь на площадку, то все равно так, как детский тренер говорил: «оставайтесь детьми, когда выходите на лед». Неподдельные эмоции. Думаю, что они примерно одинаковые и в 40, и в 20. И расстраиваешься, когда пропускаешь, и радуешься, когда забиваешь, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.

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