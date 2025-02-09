Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и занял третье место на Матче звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла встреча за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова со счётом 13:12 по буллитам.

Дублями отметились Андрей Белозёров, Сергей Лукьянцев, Стефан Да Коста, Данил Аймурзин и Дмитрий Яшкин. Никита Гусев оформил хет-трик. Основное время матча завершилось вничью, а по буллитам победу одержал дивизион Тарасова.

Далее пройдут заключительные конкурсы Матча звёзд КХЛ, где между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».

В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва с Дивизионом Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.