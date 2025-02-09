Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и занял третье место на Матче звёзд КХЛ

Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова со счётом 13:12 по буллитам.
Дублями отметились Андрей Белозёров, Сергей Лукьянцев, Стефан Да Коста, Данил Аймурзин и Дмитрий Яшкин. Никита Гусев оформил хет-трик. Основное время матча завершилось вничью, а по буллитам победу одержал дивизион Тарасова.
Далее пройдут заключительные конкурсы Матча звёзд КХЛ, где между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».
В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва с Дивизионом Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.