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Вадим Шипачёв стал победителем конкурса капитанов на Матче звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл конкурс капитанов Матча звёзд КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Победителем конкурса стал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший наибольшее количество баллов в серии заданий на точность броска и паса.

Второе место занял нападающий «Сибири» Сергей Широков, которому не хватило лишь одного балла до результата Шипачёва. Третье место занял защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Замкнул четвёрку игрок обороны СКА Александр Никишин.

Напомним, во встрече за третье место Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и стал обладателем бронзовых медалей Матча звёзд КХЛ. В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.

Динамо Мн