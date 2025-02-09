Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье на «Сибирь-Арене», закончилась со счетом 9:8 (3:3, 6:5). У представителей дивизиона Боброва отличились Иван Морозов (2-я и 18-я минуты), Дмитрий Бучельников (3), Павел Порядин (7, 19), Николай Голдобин (14), Иван Демидов (20) и Тимур Хафизов (20). В составе команды дивизиона Чернышева шайбы забросили Даниил Гутик (7), Тревор Мерфи (9, 10, 16), Максим Филимонов (12), Александр Хмелевский (13), Наиль Якупов (14), Александр Гальченюк (18) и Сергей Широков (19).