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Глава КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, где пройдёт следующий Матч звёзд

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, где пройдёт следующий Матч звёзд.

Источник: Чемпионат.com

Матч звёзд 2025 года прошёл в Новосибирске.

«На данный момент нет решения, где пройдёт следующий Матч звёзд. У нас много критериев, по которым определяется локация. Мы сейчас ориентируемся на новые стадионы, вы знаете, что в этом году в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде планируется открытие новых арен, также мы не были на стадионе в Омске, его не списываем со счетов. Будем общаться с главами регионов, с принимающими сторонами, и совместно решим, где нам будет комфортно провести для наших болельщиков следующий Матч звёзд», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.