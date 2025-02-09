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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла финальная встреча на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8.

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ. Канадский игрок обороны отметился хет-триком. Игрок получил 500 тыс. рублей в качестве индивидуального приза.

Напомним, игрок обороны 26 января 2025 года покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. 29-летнему Мёрфи принадлежат клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков с показателем полезности «-2».

Сибирь