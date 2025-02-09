Пародия на Кузнецова и драка судей: как прошел исторический Матч звезд КХЛ

Новосибирск принял Матч всех звезд КХЛ. О главных событиях самого восточного звездного уикенда в истории Континентальной хоккейной лиги — в материале РИА Новости.
Компенсация за украденный чемпионат мира
Неделя звезд хоккея является неотъемлемой частью хоккейного сезона. У паузы, на которую уходит розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ, имеются свои неприятели, считающие, что спортсмены якобы в угоду бизнесу и медиаразвлечений сбиваются с игрового ритма в самый разгар первенства. Такая точка зрения пусть и имеет право на жизнь, однако истинной не является. Сами хоккеисты и тренеры утверждают, что перерыв на Матч звезд несет за собой много пользы: дает возможность передохнуть, расслабиться, разгрузиться и отвлечься от рутины, а также набраться позитивной энергии в общении с другими игроками, которых не период выходных перестаешь принимать за соперников.
Матч звезд КХЛ — 2025 прошел в Новосибирске. Этот город стал самым восточным в географии лиги за всю историю проведения звездных уикендов. До сих пор аналогичное звание удерживала Астана, которая принимала звезд лиги в 2018 году. Новосибирск был одной из самых очевидных кандидатур на право организовать это мероприятие после того, как в 2023-м открылась новая «Сибирь Арена», где домашние матчи КХЛ проводит местный одноименный клуб. Поспорить с Новосибирском формально мог только Омск, но соседи-сибиряки по разным причинам от этого пока отказываются.
Хоккейному Новосибирску же было необходимо крупное спортивное событие, которое соберет всю Россию. Особенно после того, как город лишили другого масштабного турнира — молодежного чемпионата мира. Его Новосибирск должен был провести совместно все с тем же Омском с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года, однако Международная федерация хоккея (IIHF) отняла у сибиряков это право тогда же, как и отстранила Россию от участия в турнирах под своей эгидой.
«Доволен не только Матчем звезд, но и всей неделей звезд хоккея, которая прошла в Новосибирске. По итогам этого времени осознаешь, какая большая работа была проделана организаторами, были проявлены управленческое мастерство и опыт, чтобы создать большой праздник болельщикам. Я считаю, что этого добиться удалось. Этот Матч звезд — настоящий праздник для всей хоккейной России. Также я благодарен игрокам. Непросто при таком плотном графике выбраться в столицу Сибири, но они это сделали, поучаствовали в празднике, проявили свою фантазию, чтобы не только показать свой высочайший профессионализм, но и порадовать друг друга, болельщиков», — говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в общении с журналистами.
К слову, IIHF незадолго до старта Матча звезд КХЛ выступила с очередным вердиктом о статусе России на мировой арене, и он оказался неутешительным — до участия в чемпионате мира 2026 года россиян не допустили. Хотя вопрос попадания на турнир на Олимпийских играх все еще остается открытым.
«Без наших звезд, без российской сборной эти мероприятия — чемпионаты мира и другие — не имеют ценности. Они не такие значимые даже для участников. Побеждать на мировых аренах надо при участии лучших. Но без России на этих первенствах собраны не все лучшие», — оценил решение IIHF глава КХЛ Алексей Морозов.
Пять миллионов рублей как стимул
Так как Матч звезд КХЛ сам по себе является больше развлечением, чем полноценным спортивным состязанием, игры команд-участниц не изобилуют высокими скоростями и острой борьбой. Это легко объяснить нежеланием хоккеистов повысить риск получить травму в важный период сезона. Что уж говорить, если из-за этих самых травм на звездный уикенд в Новосибирске прибыли далеко не все игроки, кто был заявлен. В связи с проблемами со здоровьем Матч звезд пропустили Евгений Кузнецов, Даниил Исаев, Рид Буше и Джошуа Ливо. Не досчитались в Новосибирске и Тони Деанджело, который неожиданно покинул СКА в январе и вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». С другой стороны, Матч звезд получил среди участников Ивана Демидова, который был окружен столь высоким вниманием, какого не было ни у кого другого из игроков.
Тем не менее КХЛ поработала над тем, чтобы повысить мотивацию участников не просто получить удовольствие от праздника, но и проявить свое мастерство ради победы. Для этого лига ввела денежный бонус в размере 5 миллионов рублей для лучшей команды Матча звезд, а также по 500 тысяч рублей для самых ценных игроков финальной встречи и игры за третье место.
«В этом году лига придумала много нового для проведения Матча звезд КХЛ. Участники прошлых соревнований предложили ввести некий бонус в виде денежного приза. С нашими партнерами мы проработали этот вопрос и ввели этот бонус в этом году, чтобы звезды нашей лиги показали все свое мастерство и ярко проявили себя. Да, составы участников немного изменились, некоторые игроки получили травмы. Но на соревнованиях и так будет много звезд. Были ли отказы от игроков участвовать в Матче звезд? Прямых — нет. Только по уважительной причине», — объяснил Алексей Морозов.
Денежные призы в итоге достались команде дивизиона Чернышева, которая обыграла в финале дивизион Боброва (9:8), а по 500 тысяч рублей получили Сергей Лукьянцев и любимец новосибирской публики Тревор Мерфи.
Судье разбили нос, игрок «Ак Барса» исполнил шедевр, армеец повторил легендарный буллит
В конечном же итоге Матчи звезд запоминаются уникальными моментами и мгновениями в ходе игр, а также трюками хоккеистов в мастер-шоу. Видео последних годами вирусятся в интернете, некоторые из них и вовсе являются культовыми.
Яркий пример — легендарный буллит Владимира Тарасенко на Матче звезд — 2012 в Риге. Тогдашний форвард «Сибири», ныне являющийся звездой НХЛ и двукратным обладателем Кубка Стэнли, исполнил эффектный трюк с шайбой, привязав ее на леску к клюшке, обманув вратаря и отправив снаряд в пустые ворота. Руслан Исхаков, звезда московского ЦСКА, решил повторить этот финт. Причем свой буллит он исполнил в игровом свитере «Сибири» с фамилией и номером Тарасенко — истинного любимца новосибирской хоккейной аудитории. Подвела армейца только реализация: форвард ЦСКА и команды дивизиона Тарасова не попал по пустым воротам.
«Это один из тех буллитов, который отложился у меня в голове с детства. Идея с тем, чтобы повторить этот трюк. пришла ко мне автоматически после того, как я узнал, что приму участие в Матче звезд в Новосибирске, где Володя Тарасенко — любимец публики. Он и его семья предоставили мне оригинал свитера с того самого Матча звезд, чтобы я исполнил этот буллит», — рассказал РИА Новости Исхаков.
Среди эффектных буллитов можно выделить трюки в исполнении форварда «Авангарда» Наиля Якупова, вышедшего на лед в образе мексиканца, нападающего «Металлурга» Дмитрия Силантьева, который обыграл образ русского богатыря, Тимура Хафизова, спародировавшего буллит Евгения Кузнецова и его легендарную «птичку», а также шоу имени Сергея Широкова. Нынешний лидер «Сибири» оделся в костюм маскота клуба — знаменитого Снеговика, о котором слышали едва ли не во всем мире. Именно буллит Широкова, выступавшего за команду дивизиона Чернышева, в итоге был признан самым эффектным.
Отголоски «вирусных» буллитов проявились даже в матчах. В игре дивизионов Харламова и Чернышева красивым и эффектным голом отметился защитник «харламовцев» и «Ак Барса» Никита Лямкин, который при выходе один на один с вратарем исполнил буллит Никиты Гусева.
Запомнился Матч звезд КХЛ — 2025 даже драками. Например, в игре дивизионов Боброва и Тарасова игрок «молодежки» «Спартака» Сергей Лукьянцев и один из лучших игроков Кубка Вызова МХЛ Егор Климович скинули краги и вступили в борьбу, которая моментально переросла в танец. Судьи в этот момент стояли в стороне и просто наблюдали, закусывая попкорном.
Судьи же отличились в матче между дивизионом Чернышева и дивизионом Харламова: арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев организовали шуточную драку друг с другом, в ходе которой Кучава борцовским приемом уложил оппонента на лед, а Сысуев в итоге немного разбил нос в кровь.
Все победители конкурсов на Матче звезд КХЛ — 2025:
- «Круг на скорость» — Дмитрий Бучельников (дивизион Боброва) — 13, 737 секунды;
- «Сила броска» — Тревор Мерфи (дивизион Чернышева) — 164,17 км/ч;
- «Эффектный буллит» — Сергей Широков (дивизион Чернышева) — 30,22%;
- «Надежная защита» — Зак Фукале (дивизион Харламова) — 11 сейвов;
- Конкурс капитанов — Вадим Шипачев (дивизион Тарасова) — 9 очков.
Где пройдет следующий Матч звезд КХЛ?
На данный момент лига, что ожидаемо, еще не приняла решения о городе, который примет звездный уикенд в сезоне-2025/26. Однако президент КХЛ дал понять, что в этом вопросе курс выбран в сторону тех регионов, где арена была либо открыта недавно, либо это произойдет в ближайшем будущем. Среди кандидатов остается все тот же Омск, а компанию ему составляют Екатеринбург, где стадион войдет в эксплуатацию этой весной, и Нижний Новгород, где открытие новой арены ожидают провести к началу следующего сезона.
«На данный момент у лиги нет решения, где будет проведен следующий Матч звезд КХЛ. Есть города, с которыми надо работать. Этот выбор делается по множеству критериев. По текущей практике мы ориентируемся на новые арены. Мы открывали новую “СКА Арену”, сейчас провели турнир в Новосибирске, в скором времени планируется открытие стадионов в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде, также не списываем со счетов Омск. У нас есть время, чтобы определиться с местом», — заявил Морозов журналистам.
Андрей Сенченко