Пародия на Кузнецова и драка судей: как прошел исторический Матч звезд КХЛ

Так как Матч звезд КХЛ сам по себе является больше развлечением, чем полноценным спортивным состязанием, игры команд-участниц не изобилуют высокими скоростями и острой борьбой. Это легко объяснить нежеланием хоккеистов повысить риск получить травму в важный период сезона. Что уж говорить, если из-за этих самых травм на звездный уикенд в Новосибирске прибыли далеко не все игроки, кто был заявлен. В связи с проблемами со здоровьем Матч звезд пропустили Евгений Кузнецов, Даниил Исаев, Рид Буше и Джошуа Ливо. Не досчитались в Новосибирске и Тони Деанджело, который неожиданно покинул СКА в январе и вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». С другой стороны, Матч звезд получил среди участников Ивана Демидова, который был окружен столь высоким вниманием, какого не было ни у кого другого из игроков.