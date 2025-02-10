ТАСС: у комментатора Скворцова в Новосибирске диагностировали ушиб мозга

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Медики диагностировали у госпитализированного в Новосибирске спортивного комментатора Романа Скворцова ушиб мозга и гематому. Информации об ухудшении его состояния нет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас комментатор проходит дополнительные обследования.
Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов в Telegram-канале сообщил, что буквально час назад Скворцов поговорил по телефону с женой. «Насчет ситуации в ночь с субботы на воскресенье будут разбираться правоохранительные органы. Они уже запросили записи видеокамер», — написал он.
Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По информации из медучреждения, комментатора привезли с травмой головы с Красного проспекта, где, по данным 2ГИС, находится большое количество баров и ресторанов. В настоящее время он находится в сознании. Обстоятельства получения травмы проверяет полиция.
В Новосибирске