ТАСС: у комментатора Скворцова в Новосибирске диагностировали ушиб мозга

Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По информации из медучреждения, комментатора привезли с травмой головы с Красного проспекта, где, по данным 2ГИС, находится большое количество баров и ресторанов. В настоящее время он находится в сознании. Обстоятельства получения травмы проверяет полиция.