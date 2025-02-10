ТАСС: комментатор Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Причиной травмирования комментатора Романа Скворцова, госпитализированного в Новосибирске, стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города. Это показали камеры видеонаблюдения, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что конфликтов внутри заведений не было, все произошло на улице.
Ранее правоохранительных органах ТАСС сообщили, что медики диагностировали у Скворцова ушиб мозга и гематому. Сейчас он проходит дополнительные обследования. Минздрав Новосибирской области держит ситуацию на контроле.
Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По информации из медучреждения, комментатора привезли с травмой головы с Красного проспекта, где находится большое количество баров и ресторанов. Обстоятельства получения травмы проверяет полиция. В настоящее время комментатор находится в сознании.
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