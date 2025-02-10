ТАСС: комментатор Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара

«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что конфликтов внутри заведений не было, все произошло на улице.