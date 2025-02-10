В Новосибирске возбудили дело после избиения комментатора Скворцова

НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени возбуждено по факту избиения спортивного комментатора Романа Скворцова, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
«По факту получения травм гражданином дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится дознание», — сообщили в главке.
В воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации в одной из больниц Новосибирска. Позднее представитель ГУМВД по региону заявил РИА Новости, что полиция в Новосибирске организовала проверку, направленную на установление обстоятельств получения травмы Скворцовым. Жена комментатора писала в соцсетях, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, однако его жизни ничего не угрожает.
В Новосибирске
Скворцову 49 лет, он работает на «Матч ТВ», специализируется на баскетболе и хоккее. В 2021 году был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ, лауреат премии «Голос спорта», признавался лучшим комментатором КХЛ, регулярно входит в рейтинги лучших спортивных комментаторов на российском телевидении.