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В Новосибирске возбудили дело после избиения комментатора Скворцова

В Новосибирске возбудили дело после избиения спортивного комментатора Скворцова.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени возбуждено по факту избиения спортивного комментатора Романа Скворцова, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.

«По факту получения травм гражданином дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится дознание», — сообщили в главке.

В воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации в одной из больниц Новосибирска. Позднее представитель ГУМВД по региону заявил РИА Новости, что полиция в Новосибирске организовала проверку, направленную на установление обстоятельств получения травмы Скворцовым. Жена комментатора писала в соцсетях, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, однако его жизни ничего не угрожает.

В Новосибирске 8—9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Скворцов должен был работать во второй день звездного уик-энда.

Скворцову 49 лет, он работает на «Матч ТВ», специализируется на баскетболе и хоккее. В 2021 году был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ, лауреат премии «Голос спорта», признавался лучшим комментатором КХЛ, регулярно входит в рейтинги лучших спортивных комментаторов на российском телевидении.

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