Александр Никишин: Насчет НХЛ приму решение только после сезона

— Да нет, это не мое дело раздавать такие советы. Думаю, Ваня и сам знает, что ему нужно делать, чтобы быть на высоком уровне. Как и Матвей Коробкин, который с нами был на Матче звезд от СКА, попав туда с Кубка вызова МХЛ, как когда-то Демидов. Моя задача — просто сделать так, чтобы они не переживали из-за различных организационных моментов. Ну и внутри СКА я должен просто доносить до них определенные нюансы в работе, о которых мне говорят. И создавать атмосферу, чтобы им было как можно комфортней играть и тренироваться. Чтобы они могли не думать о каких-то бытовых моментах.