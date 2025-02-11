Александр Никишин: Насчет НХЛ приму решение только после сезона

Нынешний сезон КХЛ — очень сложный для петербургского СКА. За полтора месяца до плей-офф клуб находится на шестом месте в Западной конференции и из-за травм потерял нескольких лидеров. Один из них, капитан команды защитник Александр Никишин, в январе также выбывал по здоровью на неделю, но успел вернуться и съездить в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, состоявшийся в минувшие выходные.
В интервью «Известиям» 23-летний хоккеист оценил выступление своей команды в регулярном чемпионате, прокомментировал прогресс молодого нападающего СКА Ивана Демидова, высказался о ситуации с отстранением от международных стартов сборной России, с которой Никишин выиграл серебро Олимпиады-2022 в Пекине, а также сказал, когда примет решение касательно возможного отъезда в НХЛ, где на драфте в 2020 году он был выбран клубом «Каролина Харрикейнз».
— Как вам Матч звезд в Новосибирске?
— Организация на отличном уровне. Очень было приятно сыграть на переполненной арене в Новосибирске. В принципе в таких мероприятиях всегда с большим удовольствием участвую. Это мой третий Матч звезд, но всё равно ощущаю новизну от присутствия на нем. Не могу даже точно сказать, чем он отличается от двух предыдущих. Но каждый раз есть новая волна — что сейчас, что в прошлые разы в Челябинске и Санкт-Петербурге. Всегда интересно в этом участвовать.
— Большая разница по сравнению с Питером, где арена в два раза больше людей вмещает и в прошлом сезоне на Матче звезд было более 20 тыс. человек?
— Всё равно, и в Новосибирске красивая арена. И она тоже была забита почти до отказа. Радует, что люди в разных городах могут насладиться такими мероприятиями, увидеть одновременно сразу целую группу ярких игроков КХЛ.
— В позапрошлом сезоне на Матче звезд в Челябинске вместе с вами был от СКА тогда неизвестный широкой публике Иван Демидов, пробившийся туда через Кубок вызова МХЛ. Тогда могли предположить, что он за два с половиной года станет одной из главных звезд лиги?
— Уже давно было видно, что он парень талантливый и способен на многое. Может быть, где-то неожиданно, что у него так быстро стало получаться в главной команде СКА. Но у Вани всё для этого было и есть. А получив доверие со стороны тренерского штаба команды, он им воспользовался. Отсюда и результат.
— Вы как капитан СКА даете ему советы, как вести себя, как относиться к делу?
— Да нет, это не мое дело раздавать такие советы. Думаю, Ваня и сам знает, что ему нужно делать, чтобы быть на высоком уровне. Как и Матвей Коробкин, который с нами был на Матче звезд от СКА, попав туда с Кубка вызова МХЛ, как когда-то Демидов. Моя задача — просто сделать так, чтобы они не переживали из-за различных организационных моментов. Ну и внутри СКА я должен просто доносить до них определенные нюансы в работе, о которых мне говорят. И создавать атмосферу, чтобы им было как можно комфортней играть и тренироваться. Чтобы они могли не думать о каких-то бытовых моментах.
— В конце января вы получили травму во время домашнего матча с московским «Динамо» (3:5). Не было мысли из-за нее поберечь себя и не ехать на Матч звезд, как это сделали несколько других хоккеистов после своих повреждений?
— Нет, мыслей таких не было. Главное было по здоровью быть в состоянии поехать в Новосибирск. Со здоровьем у меня всё хорошо, поэтому поехал.
— За счет чего удалось быстро от той травмы оправиться?
— Почему быстро? Неделю я не играл из-за нее.
— Когда вас уводили со льда, казалось, что там может быть что-то более серьезное.
— Мне как врач допуск дал, так я и вернулся. Я же не на следующий день вышел на лед. Это было небыстро — я пропустил три игры.
— Как оцените последние результаты и игру СКА? С одной стороны, был домашний разгром от «Ак Барса» (3:8), с другой — в последних восьми матчах всего два поражения. Можно сказать, что находите свою игру перед плей-офф?
— Всегда есть к чему стремиться. Если бы мы уже нашли свою игру, то постоянно бы выигрывали. Всё равно есть моменты, когда идут ошибки за ошибками. Мы стараемся их убирать. Тем более скоро уже плей-офф — мы к этому готовимся.
— Для СКА есть большая разница, с какого места выходить в плей-офф?
— Конечно, лучше закончить регулярный чемпионат как можно выше из-за того, что дома будешь начинать серию. А так, для нас нет разницы, с кем играть, поскольку к каждому сопернику надо относиться серьезно. Другое дело, что внутри команды, конечно, нет такого отношения к регулярке, что без разницы, на шестом месте мы останемся или поднимемся выше. Нет, мы играем в свою игру и всегда хотим побеждать. Понятно, что все матчи складываются по-разному, но по возможности пытаемся взять верх в каждой игре. И в оставшихся играх регулярки попытаемся выиграть как можно больше. Тогда и место в таблице будет повыше.
— Трудности в нынешней регулярке напрягают накануне плей-офф?
— Да нас и в прошлом сезоне списывали со счетов, когда мы проигрывали большую серию матчей в регулярном чемпионате. А в конечном итоге вы сейчас это даже не помните. Поэтому важно то, что будет в самом плей-офф.
— В прошлом сезоне неудачные отрезки все-таки были в первые месяцы, а ближе к плей-офф СКА набирал ход. В этой регулярке у вас совсем недавно, в январе, была серия из четырех поражений подряд и сейчас шестое место на Западе за полтора месяца до старта плей-офф.
— Всё равно я считаю, что ничего страшного. Да, мы хотим больше побеждать и показывать лучшие результаты, но главное — успешно выступить в самом плей-офф.
— «Каролина» с вами поддерживает контакт после того, как выбрала вас на драфте НХЛ?
— Да, бывает, что общаемся. Но не более того. Ну, а что? Зачем им сейчас это, если у меня здесь пока дела. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем им по пустякам общаться? После пообщаемся, когда придет время.
— Определились уже, будете ли уезжать в «Каролину» по окончании нынешнего сезона?
— Нет, ничего такого я не решил. И не решу, пока сезон не закончится.
— Для вас принципиально выиграть Кубок Гагарина со СКА до отъезда в НХЛ?
— У меня каждый год есть цель выиграть его. Иначе зачем тогда играть весь сезон? Трудишься ведь не для того, чтобы просто поучаствовать в чемпионате.
— Вы после драфта НХЛ со своим участием ездили в Каролину?
— Я никогда не был ни в США, ни в Канаде. Нигде за океаном не был.
— А хотите?
— Я бы вообще съездил хоть куда-нибудь и посмотрел бы что-нибудь, но ни разу не был.
— Имеете в виду Северную Америку?
— Не только ее. Вообще побывал бы где-нибудь, где есть хоккей за границей. В Финляндии, например. Или в Швейцарии. Но у меня пока выезды в другие страны были, просто чтобы отдохнуть чуть-чуть и обратно. На большее не хватает времени. Бывал пока только в Египте, Турции — там, где тепло и хорошо отдых провести.
— Вы до бана наших сборных успели поиграть за национальную команду, стать призером Олимпиады. Сейчас следите за новостями по недопуску России на чемпионат мира — 2026 и возможным допуском до следующей Олимпиады?
— Нет, не смотрю за этим. Даже неинтересно, как всё будет. Ждем лучшего, конечно, но сейчас я даже не хочу читать новости по этой теме. Просто ждем, когда нас допустят до международных соревнований. Но я лично спокойно на всё реагирую. Тем более есть много матчей в КХЛ — есть на чем сосредоточить внимание.
— То есть эмоций от трехлетнего отсутствия возможности сыграть на крупных турнирах уже нет?
— Да просто какой-то режим ожидания остается, и всё.
— Обидно за молодых ребят вроде Ивана Демидова, которые остались без молодежных и юниорских чемпионатов мира?
— Я их очень хорошо понимаю, потому что сам без МЧМ и ЮЧМ остался. Так что как есть воспринимаем ситуацию. Ничего страшного. Кому-то больше дается возможностей поиграть на высоком уровне, кому-то меньше. Мне в итоге довелось сыграть за сборную на Олимпиаде. Надеюсь, парням помоложе предоставится подобный шанс.
Алексей Фомин