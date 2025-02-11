Пришло время перемен? КХЛ пора модернизировать систему плей-офф

Первое, что всплывёт в голове у каждого, — нужно больше конкурентоспособных команд, которые сделают регулярку более живой и интересной. Главный вопрос — где их взять? Ведь желающих не так много и арен, подходящих под критерии лиги, легко и просто не сыщешь. Но у нас есть АКМ, который, кажется, пойдёт до победного конца, чтобы попасть в КХЛ. И вряд ли тульский клуб захочет быть статистом, об амбициях руководителей мы слышим из каждого утюга. Плюс давно напрашивается вторая команда КХЛ в Санкт-Петербурге, так как хоккей там действительно любят, и такая арена, как «Ледовый», не имеет права простаивать без дела.