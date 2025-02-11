Кузнецов вернулся в состав СКА

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав петербургского СКА для участия в серии выездных матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник СКА опубликовал у себя в Telegram-канале постер с составом на серию из четырех гостевых матчей против московского «Динамо» (11 февраля), казахстанского «Барыса» (13 февраля), нижнекамского «Нефтехимика» (15 февраля) и череповецкой «Северстали» (17 февраля). Кузнецов присутствует среди заявленных на эти матчи игроков.
Проводящий свой дебютный сезон за петербургский клуб нападающий не выходил на лед с 25 декабря, когда получил сотрясение мозга в игре с московским ЦСКА. В конце января главный тренер СКА Роман Ротенберг утверждал, что Кузнецов может вернуться на лед после перерыва на Матч звезд, который прошел в Новосибирске
Кузнецов перешел в СКА в июле. Он успел провести за петербургскую команду 33 матча, в которых набрал 33 очка (10 шайб + 23 передачи).