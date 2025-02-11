Кузнецов вернулся в состав СКА

Проводящий свой дебютный сезон за петербургский клуб нападающий не выходил на лед с 25 декабря, когда получил сотрясение мозга в игре с московским ЦСКА. В конце января главный тренер СКА Роман Ротенберг утверждал, что Кузнецов может вернуться на лед после перерыва на Матч звезд, который прошел в Новосибирске 8—9 февраля .