Разин: «Почему все всполошились по поводу искусственного интеллекта вместо судей? Это веление времени!»

5 февраля судьи отказались здороваться с наставником магнитогорской команды перед матчем FONBET Чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:5). По мнению Разина, такое поведение арбитров было вызвано его предложением заменить их на искусственный интеллект.
«Я не пойму, почему все всполошились по поводу искусственного интеллекта вместо судей. Это веление времени! Иногда определить нарушение правил судьям невозможно. Я уверен, что в ближайшем будущем положение вне игры, пробросы, нарушение численного состава будут определять камеры, а не “на усмотрение судьи”! Подножка, задержка и другие технические нарушения должны определяться всегда, а не в зависимости от счета или рёва трибун», — написал Разин.
Развивая свою мысль, 51-летний специалист привел в пример использование технологий для определения победителей в беге, плавании и лыжном спорте.