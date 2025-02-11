Разин: «Почему все всполошились по поводу искусственного интеллекта вместо судей? Это веление времени!»

«Я не пойму, почему все всполошились по поводу искусственного интеллекта вместо судей. Это веление времени! Иногда определить нарушение правил судьям невозможно. Я уверен, что в ближайшем будущем положение вне игры, пробросы, нарушение численного состава будут определять камеры, а не “на усмотрение судьи”! Подножка, задержка и другие технические нарушения должны определяться всегда, а не в зависимости от счета или рёва трибун», — написал Разин.