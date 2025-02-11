Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент «Динамо» Воронин: с удовольствием хотел бы видеть Овечкина в руководстве клуба

Президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин оценил вероятность занять руководящую должность в московском клубе капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в будущем.

Источник: Чемпионат.com

— Александр Овечкин является советником руководства «Динамо». Какой существенный и важный посыл от него к вам и клубу исходил за последнее время?

— Он является советником генерального директора клуба. С Александром мы советуемся, когда ищем игроков из Северной Америки. Он нам даёт рекомендации, оценки, предлагает какие-то варианты, и мы на них ориентируемся. Поэтому с точки зрения всех этих вопросов мы с ним практически согласовываем многие вещи, его оценка для нас очень важна. С точки зрения игры клуба он тоже переживает, когда мы проигрываем, перезванивает тренерскому штабу. Это чисто дружеский, человеческий контакт, ну и спортивный тоже.

— Может ли поменяться должность Овечкина в клубе по окончании его игровой карьеры? Видите ли вы его в качестве активного руководителя «Динамо»?

— Дело в том, что он сейчас строит дворец спорта для детей. В каком качестве он может вернуться в «Динамо»? Я с удовольствием хотел бы видеть его в составе руководства нашего клуба, — приводит слова Воронина ТАСС.

Динамо М