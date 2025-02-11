ХК «Спартак» оштрафован по итогам матча со СКА за оскорбительные скандирования болельщиков

«Рассмотрев все материалы, лига приняла решение наложить на хоккейный клуб “Спартак” денежный штраф на основании дисциплинарного регламента КХЛ за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.
По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции", — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.
«Спартак» после 52 встреч находится на четвёртой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.
СКА с 67 очками в активе занимает шестое место в таблице Запада.