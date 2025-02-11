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Состояние избитого в Новосибирске комментатора Романа Скворцова улучшилось

Состояние избитого в Новосибирске комментатора Романа Скворцова улучшилось, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Сейчас пострадавший комментатор уже разговаривает с врачами, а также сам ест и пьет.

Состояние мужчины врачи оценивают «ближе к средней степени тяжести».

Вчера он был переведен в другую больницу. В ближайшее время медики планируют перевести Скворцова из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Скворцов попал в одну из больниц Новосибирска с травмой головы в ночь на 9 февраля. В городе на прошлой неделе проходил матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где работал Скворцов.

Ранее стало известно, что уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью возбудили после избиения комментатора. Сообщалось, что Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара.