Овечкин: «Скажу Скворцову как хоккеист — хоккеисту: “Рома, давай, держись!”

У Романа Скворцова диагностирована черепно-мозговая травма. Несмотря на тяжелое состояние, угрозы для его жизни нет.
— Александр, вы слышали о том, что в КХЛ прошел Матч звезд КХЛ? Может быть, какие‑то видео долетали из Новосибирска до Америки?
— К сожалению, вообще не смотрел.
— Вы от Матчей звезд за карьеру уже устали?
— Я так не скажу. Это всегда праздник. Но в этом году в НХЛ такого звездного матча нет. Поэтому какие тут могут быть торжества (смеется)? У нас сейчас свой праздник, когда в паузу чемпионата игроки поехали отдыхать. А потом — готовиться ко второй части сезона.
— О происшествии с Романом Скворцовым слышали?
— Вот эта информация до меня как раз долетала. Замечательный комментатор! Помню его работу в эфире на «Матч ТВ». Хотел бы сказать сейчас как хоккеист — хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся! — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».