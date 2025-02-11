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Овечкин: «Скажу Скворцову как хоккеист — хоккеисту: “Рома, давай, держись!”

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин передал слова поддержки комментатору Роману Скворцову. Журналист был экстренно госпитализирован в одну из клиник Новосибирска после Матча звезд КХЛ, который прошел на выходных.

Источник: NHL.com

У Романа Скворцова диагностирована черепно-мозговая травма. Несмотря на тяжелое состояние, угрозы для его жизни нет.

— Александр, вы слышали о том, что в КХЛ прошел Матч звезд КХЛ? Может быть, какие‑то видео долетали из Новосибирска до Америки?

— К сожалению, вообще не смотрел.

— Вы от Матчей звезд за карьеру уже устали?

— Я так не скажу. Это всегда праздник. Но в этом году в НХЛ такого звездного матча нет. Поэтому какие тут могут быть торжества (смеется)? У нас сейчас свой праздник, когда в паузу чемпионата игроки поехали отдыхать. А потом — готовиться ко второй части сезона.

— О происшествии с Романом Скворцовым слышали?

— Вот эта информация до меня как раз долетала. Замечательный комментатор! Помню его работу в эфире на «Матч ТВ». Хотел бы сказать сейчас как хоккеист — хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся! — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».

Вашингтон